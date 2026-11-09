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Гороскопи 09 листопада 2026 · 20:09

Молодик у Скорпіоні принесе кохання 3 знакам Зодіаку: прогноз астролога Міранди Рубі

Навіть ті, хто не шукають стосунків, можуть несподівано опинитися в полоні почуттів
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Молодик у Скорпіоні принесе кохання 3 знакам Зодіаку: прогноз астролога Міранди Рубі

Пара під час побачення (колаж: Styler)

Молодик у Скорпіоні може стати початком романтичних змін для трьох знаків Зодіаку. За прогнозом астролога Міранди Рубі, на них чекають несподівані почуття, нові знайомства та перспективи в особистому житті.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, кому повезе у коханні з 9 листопада.

Близнюки

Близнюки можуть несподівано для себе опинитися в центрі романтичних подій. Хоча останнім часом представники знаку навряд чи шукали кохання, обставини складатимуться так, що ігнорувати нові почуття буде дедалі складніше.

Молодик у Скорпіоні символізує початок нового етапу, тож саме зараз у житті Близнюків може з'явитися людина, яка змінить їхнє уявлення про стосунки. Головне - не боятися проявляти почуття та дозволити собі бути щасливими. Іноді найкращі романтичні історії починаються саме тоді, коли їх зовсім не чекаєш.

Терези

Для Терезів Молодик у Скорпіоні може стати початком важливих змін в особистому житті. Попереду - нові емоції, несподівані повороти та можливість подивитися на кохання зовсім під іншим кутом.

Спочатку деякі події можуть здаватися незрозумілими або навіть порушувати звичний баланс. Однак не варто поспішати з висновками: ці зміни здатні допомогти Терезам краще зрозуміти власні бажання та потреби. Для представників знаку починається новий романтичний етап, який може принести чимало приємних моментів.

Водолій

Водолії звикли самостійно обирати, кого впускати у своє життя, і рідко зважають на чужі очікування. У коханні вони також керуються власними почуттями, навіть якщо їхній вибір не завжди зрозумілий близьким.

Під час Молодика у Скорпіоні романтична історія Водоліїв може отримати несподіваний розвиток. Хтось із оточення може не схвалювати їхніх стосунків або не розуміти такого вибору, але це не повинно ставати перешкодою. Зараз важливо прислухатися до себе, не піддаватися чужому тиску та не відмовлятися від почуттів лише через думку інших.

Раніше Styler писав, які знаки Зодіаку притягнуть багатство на цьому тижні з 9 до 15 листопада.

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