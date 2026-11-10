День бухгалтера 10 листопада чи ні: коли відзначають в Україні та чому є дві дати

10 листопада чи 16 липня: коли насправді потрібно вітати бухгалтерів в Україні? Навколо цього професійного свята є плутанина, адже обидві дати регулярно з'являються в календарях. Але їхнє походження зовсім різне.

Коли День бухгалтера в Україні у 2026 році

В Україні День бухгалтера та аудитора щороку відзначають 16 липня. У 2026 році ця дата припала на четвер, тому офіційне професійне свято вже минуло.

Натомість 10 листопада, у вівторок, відзначатимуть Міжнародний день бухгалтерії (International Accounting Day). Він присвячений представникам професії в різних країнах світу.

Важливо розрізняти ці дві події: 10 листопада є міжнародною професійною датою, а 16 липня закріплене як офіційне свято в Україні. Міжнародний день бухгалтерії не замінює українського Дня бухгалтера та аудитора.

Чому День бухгалтера в Україні відзначають 16 липня

Українське професійне свято має конкретне історичне підґрунтя. Саме 16 липня 1999 року Верховна Рада України ухвалила Закон № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Документ визначив правові засади організації бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в країні. Він став важливим етапом формування національної системи обліку, визначивши спільні правила для підприємств, установ та організацій.

Через п'ять років після ухвалення закону, 18 червня 2004 року, Президент України підписав Указ № 662/2004 "Про День бухгалтера та аудитора". Ним було встановлено щорічне професійне свято 16 липня.

Спочатку воно мало назву День бухгалтера. Однак у квітні 2018 року до указу внесли зміни, після яких свято отримало назву День бухгалтера та аудитора. Таким чином, до професійного вшанування офіційно долучили й аудиторів.

Чому Міжнародний день бухгалтера відзначають 10 листопада

Історія міжнародної дати сягає XV століття та пов'язана з італійським математиком і францисканським монахом Лукою Пачолі.

10 листопада 1494 року у Венеції надрукували його працю "Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita" ("Сума арифметики, геометрії, відношень і пропорцій"). Книга була присвячена математичним знанням того часу, але один із її розділів мав особливе значення для розвитку бухгалтерської справи.

У частині "Particularis de computis et scripturis" Лука Пачолі описав метод подвійного запису, який використовували венеційські торговці. Йдеться про принцип обліку, за якого кожна господарська операція відображається за дебетом одного рахунку та кредитом іншого.

Цей підхід став фундаментом сучасної системи бухгалтерського обліку. Саме тому Луку Пачолі часто називають "батьком бухгалтерії", хоча він не винайшов подвійний запис, а систематизував і описав практики, які вже існували серед торговців.

Дату публікації його праці згодом пов'язали з Міжнародним днем бухгалтерії. Вона стала приводом вшанувати фахівців, які відповідають за фінансовий облік, звітність і контроль економічної діяльності.

Чи є 10 листопада офіційним вихідним в Україні

Ні. Міжнародний день бухгалтерії не є державним святом або додатковим вихідним в Україні.

Офіційною датою професійного свята залишається 16 липня. Водночас 10 листопада українські бухгалтери також можуть приймати привітання з міжнародною професійною датою.