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Вкусно 21 августа 2026 · 09:59

Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Как сделать роскошную кукурузу за считанные минуты
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Кукуруза в рукаве за 10 минут: нереально вкусный рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Как быстро приготовить кукурузу (фото сгенерированное ИИ)

Варка кукурузы обычно ассоциируется с огромными кастрюлями, паром на всю кухню и продолжительным ожиданием у плиты. Однако существует современный, чистый и невероятно быстрый способ получить идеальное блюдо без лишних хлопот.

Приготовление в рукаве для запекания с помощью микроволновки не только экономит ваше время, сводя весь процесс до 10 минут.

Рецептом делится Styler со ссылкой на пост известного повара Эктора Хименеса-Браво в Instagram.

Что понадобится для ароматного блюда

Для этого рецепта не требуются сложные ингредиенты, а результат превзойдет ожидания:

  • кукуруза - 3 молодых кочана;
  • сливочное масло – 30 г (размягченное);
  • чеснок - 1 зубчик;
  • хлопья чили - щепотка (для легкой пикантности);
  • соль - по вкусу;
  • свежая кинза - несколько веточек.

Пошаговая инструкция по приготовлению

Процесс настолько прост, что после первой попытки вы вряд ли вернетесь к традиционной варке в воде.

Размягчите сливочное масло при комнатной температуре. Добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок, соль, мелко нарезанную кинзу и хлопья чили. Тщательно перемешайте до однородности.

Обильно и равномерно натрите каждый очищенный кочан полученным ароматным маслом.

Переложите подготовленную кукурузу в рукав для запекания. Плотно завяжите края. Не забудьте сделать сверху 1–2 крошечных прокола зубочисткой для безопасного выхода излишнего пара.

Положите рукав в микроволновку и готовьте ровно 10 минут на максимальной мощности.

Будьте очень осторожны, разрезая рукав после приготовления, чтобы не обжечь руки горячим паром.

Ранее Styler рассказывал, как заготовить кукурдзу на зиму без лишних хлопот.

Теги: Рецепты
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