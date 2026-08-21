Кукурудза в рукаві за 10 хвилин: нереально-смачний рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Варіння кукурудзи зазвичай асоціюється з величезними каструлями, парою на всю кухню та тривалим очікуванням біля плити. Проте існує сучасний, чистий та неймовірно швидкий спосіб отримати ідеальну страву без зайвого клопоту.

Рецептом ділиться Styler з посиланням на допис відомого кухаря Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.

Приготування в рукаві для запікання за допомогою мікрохвильової печі не лише економить ваш час, зводячи весь процес до 10 хвилин.

Що знадобиться для ароматної страви

Для цього рецепту не потрібні складні інгредієнти, а результат перевершить очікування:

кукурудза - 3 молоді качани;

вершкове масло - 30 г (розм'якшене);

часник - 1 зубчик;

пластівці чилі - дрібка (для легкої пікантності);

сіль - за смаком;

свіжа кінза - кілька гілочок.

Покрокова інструкція приготування

Процес настільки простий, що після першої спроби ви навряд чи повернетеся до традиційного варіння у воді.

Розм'якшіть вершкове масло при кімнатній температурі. Додайте до нього пропущений через прес часник, сіль, дрібно нарізану кінзу та пластівці чилі. Ретельно перемішайте до однорідності.

Рясно та рівномірно натріть кожен очищений качан отриманим ароматним маслом.

Перекладіть підготовлену кукурудзу в рукав для запікання. Щільно зав'яжіть краї. Не забудьте зробити зверху 1–2 крихітні проколи зубочисткою для безпечного виходу зайвої пари.

Покладіть рукав у мікрохвильову піч і готуйте рівно 10 хвилин на максимальній потужності.

Будьте дуже обережні, розрізаючи рукав після приготування, щоб не обпекти руки гарячою парою.