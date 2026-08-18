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Корисне 18 серпня 2026 · 15:04

Як відігнати метеликів і врятувати капусту: топ дієвих "ароматних" порад для дачника

Ці шкідники залишають після себе голодних гусениць і дірки на капустяному листі
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Як відігнати метеликів і врятувати капусту: топ дієвих "ароматних" порад для дачника

Капусту потрібно захищати від метеликів та гусениць (фото: magnific.com)

Капустяні грядки особливо привабливі для метеликів у теплу пору року. Вони відкладають яйця на листі, а невдовзі з них з'являються гусениці, які можуть буквально за кілька днів сильно пошкодити рослини.

Styler розповість, як відігнати метеликів від капусти та які прості способи допоможуть захистити врожай.

Часниковий запах

Кілька зубчиків часнику подрібнити, залити водою й залишити настоюватися. Потім процідити та обприскати капусту.

Різкий запах може зробити рослину менш привабливою для шкідників.

Полин

Зробити настій із свіжого або сухого полину та використовувати для обприскування капусти.

Це один із найтиповіших народних варіантів саме через різкий гіркий запах.

М'ята та інші ароматні рослини

Можна посадити біля капусти м'яту, чебрець, розмарин, шавлію або інші сильно пахучі трави.

Тут краще формулювати не "метелики втечуть", а "різкі аромати можуть частково маскувати запах капусти".

Цибулевий настій

Лушпиння або подрібнену цибулю залити водою, настояти та використовувати для обприскування.

Це простий варіант, коли хочеться використати те, що вже є на кухні.

Цитрусовий запах

Ось це якраз можна зробити цікаво для читача: кірки апельсина або лимона залити гарячою водою, настояти, остудити й використовувати як ароматичний спрей.

Але тут я б обов'язково написала, що доказів гарантованої ефективності саме проти капустяного білана мало, тому це додатковий метод, а не заміна захисту.

"Фальшиві метелики"

Ще одна народна хитрість - розміщувати біля капусти світлі предмети або білі мітки, які нібито можуть нагадувати присутність інших метеликів і змусити білана шукати інше місце.

Цей спосіб цікавий саме як експеримент, але я б не називала його перевіреним.

Гострий настій

Часник + гострий перець + вода - виходить дуже ароматний розчин для обприскування.

Але тут важливо попередити: не варто робити концентровані настої, адже вони можуть пошкодити листя. І перед обробкою всього городу краще протестувати засіб на кількох листках.

І ще я б додала одну дуже цікаву пораду - не садити капусту великим суцільним масивом, а чергувати її з іншими культурами. Це вже не просто "побризкати чимось", а спосіб зробити грядку менш очевидною для шкідника.

Нагадаємо, як раніше ми поділилися топом перевірених хитрощів, які допоможуть позбутися мух на вашій кухні.

Теги: Сад і огород Поради
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