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Тренды 21 августа 2026 · 15:01

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осенью

В этом сезоне ставку следует делать не на количество вещей, а на эффектное сочетание
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осенью

Модная верхняя одежда на осень 2026 (коллаж: Styler)

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие решения следует взять на заметку во время обновления гардероба в холодный сезон 2026 года. Он советует делать ставку на интересные фактуры и неожиданные сочетания.

Styler со ссылкой на видео в Instagram модельера разбирался, какая верхняя одежда будет в тренде осенью.

Пальто с выразительной фактурой

Этой осенью привычное пальто может стать главным акцентом образа благодаря материалу и его фактуре. Андре Тан советует присмотреться к жаккарду, необычным поверхностям и моделям с принтами.

Такой верхней одежде не нужны сложные сочетания: под нее достаточно надеть максимально простую базу. Именно фактурное пальто уже сделает образ интересным и завершенным.

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осеньюАндре Тан о трендах на осень 2026 (скриншот)

Car coat - лаконичная классика

Еще один актуальный вариант сезона - car coat, который отличается прямым кроем, сдержанным силуэтом и минимумом деталей. Такая модель легко вписывается в обычный гардероб и не теряет актуальности.

Однако в этом сезоне дизайнер советует не ограничиваться только классическими однотонными вариантами. Клетка, принты и интересные фактуры помогут сделать привычный силуэт более современным.

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осеньюЧто носить осенью 2026 (скриншот)

Дубленки и овчина

Дубленки и вещи из овчины снова остаются среди актуальных трендов осени. При этом Андре Тан советует не увлекаться сложным декором и излишним количеством деталей.

Чем проще будет силуэт, тем актуальнее будет выглядеть такая вещь. К тому же лаконичную дубленку легко комбинировать с одеждой, которая уже есть в гардеробе.

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осеньюКакая верхняя одежда будет модной осенью (скриншот)

Высокий воротник

Высокий воротник - простая деталь, которая может заметно изменить даже базовую вещь. По словам дизайнера, достаточно поднять воротник пальто или жакета, чтобы силуэт сразу выглядел более собранным и современным.

Так что для обновления образа не всегда нужно покупать что-то новое - иногда достаточно правильно обыграть уже знакомую вещь.

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осеньюМодные вещи осени (скриншот)

Ветровки и короткие куртки

Одним из интереснейших трендов сезона Андре Тан называет ветровки и укороченные куртки на резинке. В этот раз их предлагают носить не только с привычными джинсами.

Дизайнер советует сочетать такие модели с юбками, классическими брюками и женственной обувью. Контраст между спортивным верхом и элегантными вещами делает образ свежим и актуальным.

Клетка, овчина и высокий воротник: Андре Тан показал, что носить осеньюЧто носить осенью (скриншот)

Как обновить осенний гардероб

Тренды верхней одежды на осень 2026 показывают, что для стильного образа не обязательно полностью менять гардероб. Выразительная фактура, интересный принт, высокий воротник или необычное сочетание вещей могут полностью изменить привычный образ.

Также Styler рассказывал, почему дорогие штаны выглядят дешево.

Теги: Андре Тан Модные тренды Тренды
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