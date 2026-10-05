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Главная Люди "Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком
Люди 05 октября 2026 · 14:18
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"Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком

Ведущая подтвердила, что сама родила ребенка и рассказала, как планирует отпраздновать свадьбу
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
"Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком

Леся Никитюк рассказала о личной жизни (коллаж: Styler)

Леся Никитюк сообщила, что еще не замужем официально: вместе с женихом они хотят устроить свадьбу. В разговоре с Андреем Бедняковым ведущая также заявила, что сама родила ребенка без помощи суррогатной матери.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на выпуск с Лесей Никитюк шоу "Де брехня?".

Леся Никитюк подтвердила, что сама родила ребенка

Во время разговора Андрей Бедняков поздравил Никитюк с рождением ребенка и отметил, что хотел сказать это ей лично.

"Я тебя хотел поздравить теперь лично. Не через все экранчики телефончиков, а вот так, глядя в твои глаза, поздравить тебя с тем, что ты родила ребенка.", - сказал он.

Никитюк в ответ прямо подтвердила, что рожала сама.

"Я сразу отвечу на все вопросы. Я рожала сама. Никаких суррогатных матерей", - заявила ведущая.

Леся Никитюк рассказала о предстоящей свадьбе

В ходе разговора также зашла речь о личной жизни ведущей. Бедняков поздравил Никитюк с женитьбой, однако ведущая отметила, что официально еще не замужем.

"Ну, мы хотим нормальную свадьбу, понимаешь? Так просто пофоткаться. У меня уже даже в доме ЗАГС открыли", - сказала Леся.

Она также вспомнила своего первого продюсера Вадима Мичковского, известного как Дядя Жора, как человека, который хотел бы видеть на праздновании в качестве ведущего.

"Дядя Жора - легенда. Это же мой первый продюсер", - сказала Никитюк.

Конкретные планы или время проведения свадьбы ведущая не озвучивала.

Когда Леся Никитюк обручилась с Дмитрием Бабчуком

Отношения Никитюк с военнослужащим Дмитрием Бабчуком стали публичными осенью 2024 года. 6 января 2025 ведущая сообщила о помолвке: Бабчук сделал ей предложение во время совместного отдыха в Карпатах.

20 июня 2025 года Никитюк сообщила о рождении сына. По словам Бабчука, мальчик родился 15 июня. Со временем родители рассказали, что назвали сына Оскаром.

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"Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком
"Никаких суррогатных матерей": Леся Никитюк высказалась о рождении сына и свадьбе с Бабчуком Люди
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