Як обрати картоплю для пюре, смаження чи салатів: яка розварюється, а яка тримає форму

Одні сорти картоплі легко розминаються в пюре, інші залишаються щільними після варіння або добре підрум'янюються під час смаження . Результат залежить насамперед від вмісту крохмалю, вологості та особливостей конкретного сорту.

Styler розповідає, яку картоплю обрати для пюре, дерунів, супів, салатів і запікання та на що звернути увагу під час покупки.

Як зрозуміти, чи картопля розварюватиметься

Для вибору картоплі важливіша її поведінка під час приготування, ніж колір. Розсипчасті сорти зручні для пюре, щільні - для салатів і супів зі шматочками, а універсальні підходять для різних страв.

Головна відмінність між сортами картоплі полягає у вмісті крохмалю та вологи. Саме від цього значною мірою залежить, чи залишаться шматочки цілими після варіння.

Крохмалиста картопля має більш сухий, борошнистий м'якуш і легко розминається. Вона добре підходить для пюре, дерунів і запікання.

картопля має більш сухий, борошнистий м'якуш і легко розминається. Вона добре підходить для пюре, дерунів і запікання. Щільна картопля зазвичай містить більше вологи та краще зберігає форму. Її зручно використовувати для салатів, супів і тушкованих страв.

картопля зазвичай містить більше вологи та краще зберігає форму. Її зручно використовувати для салатів, супів і тушкованих страв. Універсальна картопля поєднує властивості обох груп. Її можна варити, смажити, запікати та використовувати для повсякденних гарнірів.

Поділ за кольором шкірки чи м'якуша, формою та ступенем зрілості умовний. Ці ознаки можуть поєднуватися в одному сорті, тому за зовнішнім виглядом не завжди можна визначити, наскільки картопля розварюватиметься.

Крохмалиста картопля - для пюре, дерунів і картоплі фрі

Картопля з високим вмістом крохмалю зазвичай має сухіший, борошнистий м'якуш. Після варіння вона стає розсипчастою та легко розминається, тому добре підходить для пухкого пюре.

До цієї категорії належать, зокрема, поширені в США різновиди типу Russet, які часто мають видовжену форму та шорстку коричневу шкірку.

Як пояснює фахівчиня з харчових наук Карен Блейкслі з Kansas State University , картопля з високим вмістом крохмалю та низькою вологістю підходить для запікання, пюре й смаження, зокрема приготування картоплі фрі.

Крохмалисті сорти також підходять для дерунів і картопляних галушок, оскільки допомагають отримати потрібну консистенцію маси.

Для салатів і супів, де шматочки мають залишатися цілими, така картопля менш зручна. Під час тривалого варіння вона може розпадатися.

Жовта - для ніжного пюре, запікання та варіння

Картопля з жовтим м'якушем часто має ніжну, кремову текстуру та злегка солодкуватий смак. Один із відомих представників цієї категорії - сорт Yukon Gold.

Багато жовтих сортів поєднують властивості крохмалистої та щільної картоплі, тому підходять для різних способів приготування.

За даними Potatoes USA , жовта картопля має природну кремову текстуру та добре підходить для пюре, запікання і приготування на грилі.

Під час обсмажування її поверхня може ставати рум'яною, тоді як усередині м'якуш залишається ніжним.

Жовта картопля підійде для кремового пюре, запечених страв і повсякденних гарнірів. Однак властивості залежать від конкретного сорту, тому не всі жовті різновиди однаково розварюються.

Червона - для салатів, супів і тушкування

Багато сортів картоплі з червоною шкіркою мають щільний, вологий м'якуш, який добре зберігає форму після варіння.

Це зручно для страв, де картоплю потрібно нарізати кубиками або залишити її цілою.

За інформацією Wisconsin Potato and Vegetable Growers Association , поширені червоні різновиди мають тонку шкірку та щільну текстуру. Вони підходять для салатів, супів, рагу, запікання та відварювання.

Таку картоплю можна використовувати для олів'є, вінегрету, тушкованих страв і гарнірів зі шкіркою.

Якщо потрібно, щоб картопляні кубики не розпадалися після варіння, шукайте щільні, менш крохмалисті сорти. Червона шкірка може бути підказкою, але сама по собі не гарантує потрібної текстури.

Біла - для супів, запіканок і повсякденних страв

Картопля з білим м'якушем може відрізнятися за вмістом крохмалю залежно від сорту. Серед таких різновидів є як щільніші, так і більш розсипчасті.

Тому біла картопля підходить для кількох способів приготування, але результат залежатиме від її властивостей. Як пояснюють у University of Illinois Extension , видовжені білі сорти часто мають сухіший, крохмалистий м'якуш, тому їх використовують для пюре, запікання й картоплі фрі.

Натомість округла біла картопля з тонкою шкіркою зазвичай краще зберігає форму під час варіння та підходить для салатів.

Проте форма бульби не є універсальним показником її властивостей: конкретні сорти можуть мати іншу текстуру незалежно від зовнішнього вигляду.

Для борщу, рагу чи супу шукайте щільніші сорти. Для пюре можна взяти більш крохмалисту білу картоплю, яка легко розминається.

Молода - для відварювання та запікання зі шкіркою

Молода картопля - це не окремий сорт, а бульби, зібрані до повного дозрівання.

Вона має тонку, ніжну шкірку, яку часто достатньо ретельно вимити перед приготуванням.

Молоду картоплю зручно відварювати цілою, готувати на парі або запікати з олією, часником і зеленню.

Як пояснюють у University of California, Davis , рання картопля має ще недостатньо сформовану шкірку. Через це бульби легше пошкоджуються та гірше витримують тривале зберігання.

Тому молоду картоплю краще готувати невдовзі після покупки.

Для простого гарніру підійдуть невеликі бульби приблизно однакового розміру. Їх можна відварити цілими, а перед подачею додати масло або олію та свіжу зелень.

Фіолетова - для яскравих гарнірів і салатів

Фіолетова картопля відрізняється насиченим забарвленням шкірки, м'якуша або обох частин бульби.

Багато таких різновидів мають щільну текстуру та злегка горіховий, землистий присмак. Однак серед них трапляються й більш крохмалисті сорти.

За даними Ontario Potato Board , фіолетова картопля добре підходить для запікання, приготування на парі та в мікрохвильовій печі. Останній спосіб особливо добре допомагає зберігати насичений колір м'якуша.

Щільні сорти можна додавати до салатів або подавати цілими, а більш розсипчасті - використовувати для пюре.

Якщо хочете зробити гарнір яскравішим, поєднайте фіолетову картоплю з жовтою або білою. Для салатів краще брати сорти, які не розпадаються після варіння.

Дрібна видовжена - для запікання цілою та салатів

Картопля типу fingerling має невеликі видовжені бульби, які за формою нагадують пальці.

Це не обов'язково молода картопля. Fingerling - група різновидів із характерною формою бульб, які можуть бути повністю дозрілими.

Багато таких сортів мають щільний м'якуш, тонку шкірку та виразний горіховий або маслянистий присмак.

У рецепті Inspired Taste радять розрізати бульби вздовж навпіл, змішати з олією, сіллю та перцем і запікати зрізом донизу.

Завдяки цьому розрізана поверхня добре підрум'янюється, а середина залишається ніжною. Така картопля підходить для запечених гарнірів і картопляних салатів, де важливо зберегти форму шматочків.

Яку картоплю обрати для конкретної страви

Для пухкого пюре - розсипчасту картоплю з високим вмістом крохмалю.

Для ніжного кремового пюре - сорти з кремовою текстурою, зокрема відповідні жовтом'якушеві.

Для дерунів - крохмалисті сорти.

Для картоплі фрі - сорти, рекомендовані для такого приготування, зокрема типу Russet.

Для смаження на сковороді - універсальні сорти.

Для борщу, супів, олів'є та вінегрету - щільну картоплю, яка зберігає форму після варіння.

Для запікання - як розсипчасті, так і щільні сорти залежно від бажаної текстури.

Для варіння цілою - невеликі бульби приблизно однакового розміру, які добре тримають форму.

Якщо на упаковці зазначено кулінарне призначення або відомі властивості сорту, орієнтуйтеся на них. Колір шкірки чи м'якуша сам по собі не гарантує результату.

Як обрати картоплю в магазині чи на ринку

Обирайте тверді бульби без зелених ділянок, паростків, ознак гниття та значних механічних пошкоджень.

Особливу увагу звертайте на позеленіння шкірки. Воно виникає під впливом світла та може супроводжуватися збільшенням вмісту природних токсичних сполук - глікоалкалоїдів.

Якщо зелені ділянки або невеликі паростки з'явилися на картоплі, яка вже зберігається вдома, ситуація залежить від стану бульби. За рекомендаціями European Food Information Council , маленькі паростки та невеликі зелені ділянки на твердій картоплі можна щедро видалити перед приготуванням.

Однак сильно позеленілі, гнилі або гіркі бульби потрібно викидати. Не варто використовувати й картоплю, яка стала дуже м'якою та має великі паростки.