Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)

Маринованная капуста - одна из самых простых овощных закусок , которая подходит к картофелю, мясу и многим домашним блюдам. Для этого рецепта не нужно ждать несколько дней: овощи заливают горячим маринадом, а уже через четыре часа их можно пробовать.

Рецептом хрустящей капусты с морковью, болгарским перцем и чесноком, которая станет еще более ароматной после ночи в холодильнике, делится редактор Styler Наталия Крижановская.

Какие ингредиенты нужны для маринованной капусты

Для этого рецепта я беру обычную белокочанную капусту, но можно использовать и красноголовую. Морковь, болгарский перец и чеснок дополняют овощное основание, а специи придают маринаду насыщенный аромат.

Для овощного основания понадобятся:

капуста белокочанная (можно использовать красноголовую) - 1 кг;

морковь - 2 больших;

болгарский перец - 1-2 шт.;

чеснок - 2 зубчика.

Для маринада:

вода - 300 мл;

масло - 50 мл;

яблочный уксус 5% - 4 ст. л. (приблизительно 60 мл); если используете обычный уксус 9% - 2 ст. л.;

соль - 1 ст. л. без горки;

сахар - 1-2 ст. л., по вкусу;

ароматный и черный перец горошком, лавровый лист и гвоздика - по несколько штук.

Переложите капусту в удобную емкость и поставьте в холодильник (фото: Наталия Крижановская)

Как приготовить капусту с горячим маринадом.

Подготовьте овощи.

Я тонко шинкую капусту, чтобы она быстрее промариновалась. Морковь натираю на большой терке или нарезаю тонкой соломкой. Болгарский перец очищаю от семян и режу полосками, а чеснок измельчаю.

Смешайте овощи.

Перевожу капусту, морковь, перец и чеснок в большую миску или соответствующую емкость. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Приготовьте маринад.

В кастрюле смешиваю воду, растительное масло, соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и гвоздику. Довожу до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились. Снимаю с огня и добавляю уксус.

Залейте капусту горячим маринадом.

Сразу заливаю подготовленные овощи горячим маринадом и осторожно перемешиваю, чтобы жидкость распределилась по всей смеси.

Оставьте закуску мариноваться.

Когда овощи немного охладятся, накрываю емкость и ставлю ее в холодильник. После четырех часов в холодильнике капусту можно попробовать. Для более выразительного вкуса оставляю ее мариноваться на ночь.

Хрустящую маринованную капусту можно пробовать уже через несколько часов (фото: Наталия Крижановская)

Что поможет сделать капусту еще вкуснее

Чтобы капуста осталась хрустящей, овощи не нужно варить в маринаде - достаточно довести его до кипения и залить им подготовленную смесь. Тонко нашинкованная капуста и нарезанная соломкой морковь быстрее пропитываются маринадом.

Сохраняйте готовую закуску в холодильнике в чистой закрытой емкости вместе с маринадом.

Важно: это рецепт быстрого маринования, а не квашения или консервирования для длительного хранения при комнатной температуре.