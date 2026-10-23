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Вкусно 23 октября 2026 · 07:33

Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)

Эту закуску можно смаковать уже в тот же день, но после ночи в холодильнике она становится еще лучше
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)

Хрустящая маринованная капуста с морковью и болгарским перцем (коллаж: Styler)

Маринованная капуста - одна из самых простых овощных закусок, которая подходит к картофелю, мясу и многим домашним блюдам. Для этого рецепта не нужно ждать несколько дней: овощи заливают горячим маринадом, а уже через четыре часа их можно пробовать.

Рецептом хрустящей капусты с морковью, болгарским перцем и чесноком, которая станет еще более ароматной после ночи в холодильнике, делится редактор Styler Наталия Крижановская.

Какие ингредиенты нужны для маринованной капусты

Для этого рецепта я беру обычную белокочанную капусту, но можно использовать и красноголовую. Морковь, болгарский перец и чеснок дополняют овощное основание, а специи придают маринаду насыщенный аромат.

Для овощного основания понадобятся:

  • капуста белокочанная (можно использовать красноголовую) - 1 кг;

  • морковь - 2 больших;

  • болгарский перец - 1-2 шт.;

  • чеснок - 2 зубчика.

Для маринада:

  • вода - 300 мл;

  • масло - 50 мл;

  • яблочный уксус 5% - 4 ст. л. (приблизительно 60 мл); если используете обычный уксус 9% - 2 ст. л.;

  • соль - 1 ст. л. без горки;

  • сахар - 1-2 ст. л., по вкусу;

  • ароматный и черный перец горошком, лавровый лист и гвоздика - по несколько штук.

Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)
Переложите капусту в удобную емкость и поставьте в холодильник (фото: Наталия Крижановская)

Как приготовить капусту с горячим маринадом.

Подготовьте овощи.

Я тонко шинкую капусту, чтобы она быстрее промариновалась. Морковь натираю на большой терке или нарезаю тонкой соломкой. Болгарский перец очищаю от семян и режу полосками, а чеснок измельчаю.

Смешайте овощи.

Перевожу капусту, морковь, перец и чеснок в большую миску или соответствующую емкость. Перемешиваю, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Приготовьте маринад.

В кастрюле смешиваю воду, растительное масло, соль, сахар, перец горошком, лавровый лист и гвоздику. Довожу до кипения, помешивая, чтобы соль и сахар растворились. Снимаю с огня и добавляю уксус.

Залейте капусту горячим маринадом.

Сразу заливаю подготовленные овощи горячим маринадом и осторожно перемешиваю, чтобы жидкость распределилась по всей смеси.

Оставьте закуску мариноваться.

Когда овощи немного охладятся, накрываю емкость и ставлю ее в холодильник. После четырех часов в холодильнике капусту можно попробовать. Для более выразительного вкуса оставляю ее мариноваться на ночь.

Семейный рецепт маринованной капусты с перцем: готовится быстро (фото)
Хрустящую маринованную капусту можно пробовать уже через несколько часов (фото: Наталия Крижановская)

Что поможет сделать капусту еще вкуснее

Чтобы капуста осталась хрустящей, овощи не нужно варить в маринаде - достаточно довести его до кипения и залить им подготовленную смесь. Тонко нашинкованная капуста и нарезанная соломкой морковь быстрее пропитываются маринадом.

Сохраняйте готовую закуску в холодильнике в чистой закрытой емкости вместе с маринадом.

Важно: это рецепт быстрого маринования, а не квашения или консервирования для длительного хранения при комнатной температуре.

Раньше мы делились вкусным рецептом квашеной капусты со свеклой по советам кулинарки Татьяны Литвиновой.

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