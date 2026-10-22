Когда заканчивается грибной сезон в Украине: можно ли еще найти грибы в конце октября

В конце октября грибники уже задумываются, не пора ли прятать корзины до следующего года. Однако конкретной даты завершения сезона нет: на появление грибов влияют температура, осадки, местность и особенности конкретных видов .

Styler рассказывает, когда обычно завершается основной грибной сезон в Украине, что может расти в лесу после похолодания и почему первые заморозки не всегда означают конец "тихой охоты".

Когда грибной сезон подходит к концу

Самый активный период сбора многих популярных лесных грибов приходится на конец лета и осени. По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области, на этом региональном примере сезон может длиться с апреля до ноября, а больше грибов обычно появляется в августе-октябре. Особенно благоприятными для их роста могут быть теплые дожди.

На Львовщине Департамент экологии и природных ресурсов областной военной администрации также описывает традиционный сезон как продолжающийся с конца августа до поздней осени.

Эти границы ориентировочные, а не универсальные для всех областей. Научное исследование, опубликованное в журнале Proceedings of National Academy of Sciences, показало, что сроки появления плодовых тел грибов могут изменяться в зависимости от вида и климатических условий. Поэтому назвать один день, когда грибной сезон заканчивается по всей Украине, невозможно.

Можно ли найти грибы после первых заморозков

Так, отдельные виды способны плодоносить при прохладной погоде. Один из самых известных примеров - фламулина бархатноножная, которую называют зимним опятком.

Научные исследования этого вида подтверждают его приспособленность к низким температурам: для образования плодовых тел ему обычно нужны более прохладные условия, чем многим другим грибам. Это не означает, что он растет при любом морозе или что его можно найти в каждом лесу, но объясняет, почему грибной сезон для отдельных видов не ограничивается теплой осенью.

В холодное время могут попадаться и другие древесные грибы, в частности вешенки. Однако наличие грибов на пнях или стволах не гарантирует их съедобности: вид нужно точно определить.

Какие еще грибы можно найти в лесу в конце октября

Кроме опят и вешенок, в конце октября в лесу еще можно встретить несколько интересных видов. Однако их появление зависит от погоды, региона и того, насколько сильно успел остыть почва.

Белые грибы.

В благоприятную погоду боровики иногда случаются и в конце октября. Их ищут в хвойных, лиственных и смешанных лесах, в том числе вблизи дубов, буков, елей и сосен.

Белые грибы образуют микоризу с деревьями, поэтому важно обращать внимание не только на влажную лесную подстилку, но и породы деревьев вокруг.

После продолжительного похолодания шанс найти свежие боровики уменьшается.

Лисички обычные.

По мягкой осени эти грибы могут встречаться довольно поздно. Их ищут в смешанных и хвойных лесах, среди мха, опавших листьев и хвои. Лисички часто растут группами, поэтому, заметив один гриб, следует внимательно осмотреть участок вокруг.

Однако после сильных морозов их становится гораздо меньше, а в отдельных местностях сезон может завершиться раньше.

Рыжики.

Эти грибы связаны преимущественно с хвойными деревьями, особенно соснами и елями. Их можно искать на опушках, в молодых хвойных насаждениях и на освещенных участках леса. Рыжики обычно относятся к осенним грибам, но в благоприятных условиях отдельные находки возможны и в конце октября.

После стойкого похолодания вероятность наткнуться на свежие плодовые тела снижается.

Маслята.

Чаще они встречаются вблизи сосен, особенно в молодых сосновых лесах, на опушках и открытых полянах. Маслята любят соответствующие влажные условия, однако их основная волна плодоношения обычно приходится на более теплую часть сезона.

В конце октября найти их еще возможно, но это зависит от конкретной местности и погоды, чем от календаря.

Польские грибы.

Этот вид также может встречаться осенью, в частности в хвойных и смешанных лесах. Польские грибы часто растут вблизи сосен, елей и буков, во влажных местах среди мха и опавших листьев.

При относительно теплой погоде они могут появляться позже некоторых других популярных видов, но длительные заморозки постепенно сокращают шансы на новые находки.

Трутовик серно-желтый.

В отличие от большинства грибов в этом списке его ищут не на земле, а на стволах и больших ветвях деревьев. Он образует заметные ярко-оранжевые многоярусные наросты, чаще всего на лиственных породах.

Основной период его появления обычно приходится на более теплое время года, поэтому в конце октября свежие молодые наросты встречаются не всегда. Старые плодовые тела могут оставаться на дереве и после завершения активного роста.

В конце осени не стоит ожидать, что все эти грибы будут встречаться одновременно или в большом количестве. Наибольшее значение имеют погода последних недель, влажность леса, местность и состояние конкретных грибниц.

Следует ли все же идти в лес в конце октября

Если после дождей сохраняется относительно мягкая погода, а почва не промерзла, прогулка еще может принести находки. В то же время рассчитывать на такой же урожай, как в разгар осени, не стоит. Результат будет зависеть от местных условий и грибов, произрастающих в конкретной местности.

Перед походом следует также проверить, разрешено ли посещать выбраный лес. А во время сбора следует брать только те виды, которые вы уверенно узнаете.

Киевский городской центр контроля и профилактики болезней напоминает: сомнительные, слишком молодые или переросшие грибы лучше не собирать, их ведь сложнее правильно определить. Если есть малейшее сомнение относительно вида, не кладите его в корзину.

Итак, в конце октября грибной сезон не обязательно завершается, но постепенно меняется. Для многих осенних видов период активного роста уже ослабевает, в то время как отдельные холодостойкие грибы могут появляться и позже. Ориентироваться нужно не только на календарь, но и погоду, местность и конкретный вид.