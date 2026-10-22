Наполеон из творожных коржей и двух кремов: домашний рецепт из старой записной книжки (фото)

Домашний творожный торт по старому рецепту готовят из тонких коржей на основе кисломолочного сыра. Особый вкус десерту придают два вида крема - классический заварной и сырный, которые создают нежные прослойки между коржами.

Как приготовить такой торт по домашнему рецепту из старой рукописной записной книжки, рассказывает редактор Styler Остапова Анастасия.

Приготовление домашнего творожного "Наполеона"

Рецепт этого торта сохранился в моей старой рукописной тетради. В нем уже были предусмотрены два вида крема, поэтому я решила придерживаться именно такого сочетания.

Главная особенность десерта - творожные коржи. В отличие от классического "Наполеона", для которого готовят слоеное тесто, здесь основой служат творог, яйца, сахар и мука.

После замешивания тесто нужно охладить, разделить на равные части и тонко раскатать. Благодаря этому торт получается многослойным, а коржи хорошо пропитываются кремом.

Для своего торта я приготовила восемь круглых коржей диаметром примерно 24 см. Заварной и сырный кремы наносила тонким слоем.

Сочетание двух кремов создает разную текстуру прослоек. Заварной крем хорошо пропитывает коржи, а сырный придает десерту более выраженный сливочный вкус.

Ингредиенты для домашнего творожного торта

Для творожных коржей:

творог - 250 г;

сахар - примерно 200 г;

пшеничная мука - 300 г для замешивания;

яйца - 3 шт.;

пищевая сода - примерно 5 г;

дополнительная мука - небольшое количество для раскатывания.

Для приготовления коржей лучше использовать творог без излишков сыворотки. Если он слишком влажный, тесто может сильнее липнуть к рукам.

Для классического заварного крема:

молоко - 1 л;

яйца - 2 шт.;

сахар - 250 г;

пшеничная мука - примерно 24 г;

сливочное масло - 100 г;

ванильный сахар - 10 г.

Для сырного крема:

натуральный сливочный крем-сыр без добавок - 400 г;

сливки жирностью 30-33% - 80 мл;

сахарная пудра - 50 г.

Для коржей используется обычный творог, а для второго крема - мягкий сливочный крем-сыр. Это разные продукты, поэтому заменять один другим без изменения рецепта не стоит.

Для украшения можно использовать какао или крошку из обрезков коржей.

Творожный торт (фото: Анастасия Остапова)

Как приготовить тонкие творожные коржи

Выложите творог в глубокую миску. Добавьте яйца и сахар, после чего тщательно перемешайте ингредиенты до однородности.

Если в твороге есть крупные комочки, предварительно разомните его вилкой или измельчите блендером. Это поможет получить более однородную консистенцию теста.

Добавьте пищевую соду и постепенно всыпайте муку, ориентируясь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и подходить для раскатывания.

Для замешивания используйте 300 г муки. Если тесто немного прилипает к рабочей поверхности, дополнительно присыпьте ее мукой во время раскатывания.

Не стоит добавлять слишком много муки, поскольку из-за этого коржи могут получиться плотными.

Накройте миску пищевой пленкой и поставьте тесто в холодильник примерно на два часа. После охлаждения с ним будет удобнее работать.

Разделите тесто на восемь равных частей. Каждую раскатайте в тонкий круглый пласт толщиной примерно 1,5-2 мм.

Чтобы все коржи были одинакового размера, воспользуйтесь тарелкой или кондитерским кольцом диаметром примерно 24 см.

Обрезки теста также можно испечь, а затем измельчить для украшения готового торта.

Переложите коржи на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 5-7 минут.

Ориентируйтесь не только на время, но и на внешний вид коржей. Они должны слегка подрумяниться, но остаться светлыми.

Поскольку тесто раскатано очень тонко, коржи выпекаются быстро. Важно следить за ними, чтобы не пересушить.

Готовые коржи переложите на ровную поверхность и оставьте до полного остывания.

Как приготовить классический заварной крем

В глубокой миске смешайте яйца, обычный и ванильный сахар. Добавьте муку и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

Налейте молоко в кастрюлю с толстым дном и нагрейте, не доводя до сильного кипения.

Постепенно влейте часть горячего молока в яичную смесь, постоянно перемешивая ее венчиком. Благодаря этому яйца равномерно прогреются и не свернутся.

После этого перелейте смесь обратно в кастрюлю с оставшимся молоком.

Поставьте на слабый огонь и варите, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет. Особенно тщательно перемешивайте массу у дна кастрюли, чтобы она не пригорела.

После появления первых пузырьков продолжайте нагревать крем еще примерно минуту, не прекращая помешивать.

Снимите кастрюлю с плиты, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородной консистенции.

Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности. Это поможет избежать образования плотной пленки во время остывания.

Перед сборкой торта заварной крем необходимо охладить.

Как приготовить сырный крем

Для второго крема используйте натуральный сливочный крем-сыр без добавок, охлажденные сливки жирностью 30-33% и сахарную пудру.

Выложите все ингредиенты в глубокую миску и начните взбивать миксером на небольшой скорости.

Постепенно увеличивайте скорость, пока масса не станет однородной и достаточно густой.

Не взбивайте крем слишком долго. Как только он приобретет нужную консистенцию и начнет хорошо держать форму, остановите миксер.

Готовый сырный крем держите в холодильнике до сборки торта.

Как собрать домашний "Наполеон" с двумя кремами

Для сборки используйте полностью остывшие коржи. Если наносить крем на теплое тесто, он может потерять нужную консистенцию.

На большую тарелку или подставку выложите первый корж и равномерно распределите по нему заварной крем.

Накройте вторым коржом и нанесите более тонкий слой сырного крема.

Продолжайте собирать торт, чередуя два вида крема между коржами.

Заварного крема по этому рецепту получается значительно больше, поэтому его можно наносить более щедро. Сырный крем распределяйте тонким слоем, чтобы его хватило на все запланированные прослойки.

Во время приготовления я использовала весь заварной крем, а сырный наносила тонким слоем. Благодаря этому коржи получили достаточно влаги для пропитки, а сливочный крем дополнил их вкус.

Не нужно сильно прижимать коржи во время сборки. Достаточно аккуратно укладывать их друг на друга, чтобы крем равномерно распределялся.

Верх и бока торта можно покрыть остатками крема. Для украшения используйте какао или измельченную крошку из выпеченных обрезков.

После сборки поставьте торт в холодильник минимум на 6-8 часов, а лучше оставьте на ночь.

За это время коржи постепенно пропитаются кремом, станут мягче, а десерт будет удобнее нарезать на аккуратные кусочки.

Как правильно хранить домашний творожный торт

Поскольку десерт содержит творог, яйца, молоко, сливки и два вида крема, его необходимо хранить в холодильнике.

Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, десерты с заварной начинкой требуют охлаждения. Для домашнего торта практическим ориентиром является хранение до 3-4 дней при температуре не выше 4 градусов. Точный срок зависит от свежести ингредиентов и условий приготовления.

Чтобы торт не подсыхал и не впитывал посторонние запахи, храните его в закрытом контейнере или накрытой форме.

Обратите внимание на аллергены. Десерт содержит молочные продукты, яйца и пшеничную муку с глютеном. Людям с аллергией на молочные белки или яйца необходимо учитывать его состав.