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Главная Вкусно Морковный торт в стиле Starbucks: рецепт с крем-сыром и корицей (видео)
Вкусно 06 октября 2026 · 11:12
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Морковный торт в стиле Starbucks: рецепт с крем-сыром и корицей (видео)

Домашний осенний десерт с изюмом и пряным ароматом
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Морковный торт в стиле Starbucks: рецепт с крем-сыром и корицей (видео)

Морковный торт (фото: Styler)

Если хочется разнообразить домашнюю выпечку, попробуйте приготовить морковный торт. Он состоит из двух слоев, для которых достаточно испечь один корж и разрезать его пополам.

Как приготовить такой десерт, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram fenkovska.

Ингредиенты

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Для теста:

  • натертая морковь - 300 г
  • яйца - 4 шт.
  • растительное масло - 100 мл
  • сахар - 100 г
  • мука - 200 г
  • разрыхлитель - 2 ч. л.
  • корица - 2 ч. л.
  • тыквенные семена или орехи - 70 г
  • изюм - 70 г.

Для крема:

  • крем-творог - 270 г
  • сливочное масло - 70 г
  • сахарная пудра - 150 г
  • лимонный сок - 1 ст. л.

Для украшения готового десерта понадобятся орехи.

Как приготовить

В большой миске смешайте натертую морковь, яйца, растительное масло и сахар.

Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Добавьте тыквенные семена или орехи и изюм. Быстро перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились.

Переложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: после прокалывания середины лепешки на ней не должно оставаться сырого теста.

Дайте лепешку полностью остыть, после чего разрежьте ее горизонтально на две части.

Для крема соедините крем-творог, мягкое сливочное масло, сахарную пудру и лимонный сок. Взбейте миксером до однородной смеси.

На нижний корж нанесите часть крема и накройте вторым. Оставшуюся часть крема распределите сверху и украсьте готовый торт орехами.

Что учесть, чтобы морковный торт удался

  • Натирайте морковь мелко. Так она равномернее распределится в тесте и лучше пропечется.
  • Не перемешивайте тесто слишком долго. После добавления муки перемешивайте только до однородности, чтобы выпечка не стала слишком плотной.
  • Подготовьте масло для крема. Оно должно быть мягким, но не растопленным. Крем-сырь также заранее достаньте из холодильника.
  • Просейте сахарную пудру. Это поможет избавиться от комочков и сделать крем более однородным.
  • Не взбивайте крем слишком долго. Когда все ингредиенты соединятся и не останется комочков, выключите миксер.
  • Дайте коржу остыть до комнатной температуры. На теплой основе крем может потерять густоту и начать стекать.
  • Поставьте собранный торт в холодильник. Когда крем станет плотнее, десерт будет удобнее нарезать.

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