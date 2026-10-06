Морковный торт в стиле Starbucks: рецепт с крем-сыром и корицей (видео)

Если хочется разнообразить домашнюю выпечку, попробуйте приготовить морковный торт. Он состоит из двух слоев, для которых достаточно испечь один корж и разрезать его пополам.
Как приготовить такой десерт, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram fenkovska.
Ингредиенты
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Для теста:
- натертая морковь - 300 г
- яйца - 4 шт.
- растительное масло - 100 мл
- сахар - 100 г
- мука - 200 г
- разрыхлитель - 2 ч. л.
- корица - 2 ч. л.
- тыквенные семена или орехи - 70 г
- изюм - 70 г.
Для крема:
- крем-творог - 270 г
- сливочное масло - 70 г
- сахарная пудра - 150 г
- лимонный сок - 1 ст. л.
Для украшения готового десерта понадобятся орехи.
Как приготовить
В большой миске смешайте натертую морковь, яйца, растительное масло и сахар.
Всыпьте муку, разрыхлитель и корицу. Добавьте тыквенные семена или орехи и изюм. Быстро перемешайте, чтобы все ингредиенты объединились.
Переложите тесто в форму для выпечки, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40-50 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: после прокалывания середины лепешки на ней не должно оставаться сырого теста.
Дайте лепешку полностью остыть, после чего разрежьте ее горизонтально на две части.
Для крема соедините крем-творог, мягкое сливочное масло, сахарную пудру и лимонный сок. Взбейте миксером до однородной смеси.
На нижний корж нанесите часть крема и накройте вторым. Оставшуюся часть крема распределите сверху и украсьте готовый торт орехами.
Что учесть, чтобы морковный торт удался
- Натирайте морковь мелко. Так она равномернее распределится в тесте и лучше пропечется.
- Не перемешивайте тесто слишком долго. После добавления муки перемешивайте только до однородности, чтобы выпечка не стала слишком плотной.
- Подготовьте масло для крема. Оно должно быть мягким, но не растопленным. Крем-сырь также заранее достаньте из холодильника.
- Просейте сахарную пудру. Это поможет избавиться от комочков и сделать крем более однородным.
- Не взбивайте крем слишком долго. Когда все ингредиенты соединятся и не останется комочков, выключите миксер.
- Дайте коржу остыть до комнатной температуры. На теплой основе крем может потерять густоту и начать стекать.
- Поставьте собранный торт в холодильник. Когда крем станет плотнее, десерт будет удобнее нарезать.
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