Морквяний торт у стилі Starbucks: рецепт із крем-сиром та корицею (відео)

Якщо хочеться урізноманітнити домашню випічку , спробуйте приготувати цей морквяний торт. Він складається з двох шарів, для яких достатньо спекти один корж і розрізати його навпіл.

Як приготувати такий десерт, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram fenkovska.

Інгредієнти

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Для тіста:

натерта морква - 300 г

яйця - 4 шт.

рослинна олія - 100 мл

цукор - 100 г

борошно - 200 г

розпушувач - 2 ч. л.

кориця - 2 ч. л.

гарбузове насіння або горіхи - 70 г

родзинки - 70 г.

Для крему:

крем-сир - 270 г

вершкове масло - 70 г

цукрова пудра - 150 г

лимонний сік - 1 ст. л.

Для оздоблення готового десерту знадобляться горіхи.

Як приготувати

У великій мисці змішайте натерту моркву, яйця, олію та цукор.

Всипте борошно, розпушувач і корицю. Додайте гарбузове насіння або горіхи та родзинки. Швидко перемішайте, щоб усі інгредієнти поєдналися.

Перекладіть тісто у форму для випікання, застелену пергаментом, та розрівняйте поверхню.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40-50 хвилин. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою: після проколювання середини коржа на ній не має залишатися сирого тіста.

Дайте коржу повністю охолонути, після чого розріжте його горизонтально на дві частини.

Для крему з'єднайте крем-сир, м'яке вершкове масло, цукрову пудру та лимонний сік. Збийте міксером до однорідної консистенції.

На нижній корж нанесіть частину крему та накрийте другим. Решту крему розподіліть зверху та прикрасьте готовий торт горіхами.

Що врахувати, щоб морквяний торт вдався