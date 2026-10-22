Наполеон із сирних коржів і двох кремів: домашній рецепт зі старого записника (фото)

Домашній сирний торт за старим рецептом готують із тонких коржів на основі кисломолочного сиру. Особливого смаку десерту надають два види крему - класичний заварний та сирний, які створюють ніжні прошарки між коржами.

Як приготувати такий торт за домашнім рецептом зі старого рукописного записника, розповідає редакторка Styler Остапова Анастасія.

Приготування домашнього сирного "Наполеону"

Рецепт цього торта зберігся у моєму старому рукописному записнику. У ньому вже були передбачені два види крему, тому я вирішила дотримуватися саме такого поєднання.

Головна особливість десерту - сирні коржі. На відміну від класичного "Наполеона", для якого готують листкове тісто, тут основою є кисломолочний сир, яйця, цукор і борошно.

Після замішування тісто потрібно охолодити, розділити на однакові частини та тонко розкачати. Завдяки цьому торт виходить багатошаровим, а коржі добре просочуються кремом.

Для свого торта я приготувала вісім круглих коржів діаметром приблизно 24 см. Заварний крем та сирний наносила тоншим шаром.

Поєднання кремів дає різну текстуру прошарків. Заварний крем добре просочує коржі, а сирний додає десерту виразнішого вершкового смаку.

Інгредієнти для домашнього сирного торта

Для сирних коржів:

кисломолочний сир - 250 г;

цукор - приблизно 200 г;

пшеничне борошно - 300 г для замішування;

яйця - 3 шт.;

харчова сода - приблизно 5 г;

додаткове борошно - невелика кількість для розкачування.

Для приготування коржів краще використовувати кисломолочний сир без надлишку сироватки. Якщо він дуже вологий, тісто може сильніше липнути до рук.

Для класичного заварного крему:

молоко - 1 л;

яйця - 2 шт.;

цукор - 250 г;

пшеничне борошно - приблизно 24 г;

вершкове масло - 100 г;

ванільний цукор - 10 г.

Для сирного крему:

натуральний вершковий крем-сир без добавок - 400 г;

вершки жирністю 30-33% - 80 мл;

цукрова пудра - 50 г.

Для коржів використовується звичайний кисломолочний сир, а для другого крему - м'який вершковий крем-сир. Це різні продукти, тому замінювати один іншим без зміни рецепта не варто.

Для прикрашання можна використати какао або крихту з обрізків коржів.

Сирний торт (фото: Остапова Анастасія)

Як приготувати тонкі сирні коржі

Кисломолочний сир викладіть у глибоку миску. Додайте яйця та цукор, після чого ретельно перемішайте інгредієнти до однорідності.

Якщо сир має великі грудочки, попередньо розімніть його виделкою або перебийте блендером. Це допоможе отримати рівномірнішу консистенцію тіста.

Додайте харчову соду та поступово всипайте борошно, орієнтуючись на консистенцію тіста. Воно має бути м'яким і придатним для розкачування.

Для замішування використайте 300 г борошна. Якщо тісто трохи прилипає до робочої поверхні, додатково присипте її борошном під час розкачування.

Не варто додавати надто багато борошна, оскільки через це коржі можуть вийти щільними.

Накрийте миску харчовою плівкою та поставте тісто в холодильник приблизно на дві години. Після охолодження воно стане зручнішим у роботі.

Розділіть тісто на вісім однакових частин. Кожну розкачайте в тонкий круглий пласт завтовшки приблизно 1,5-2 мм.

Щоб усі коржі були однакового розміру, скористайтеся тарілкою або кондитерським кільцем діаметром приблизно 24 см.

Обрізки тіста можна також випекти, а потім подрібнити для прикрашання готового торта.

Перекладіть коржі на деко, застелене пергаментом, і випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 5-7 хвилин.

Орієнтуйтеся не лише на час, а й на вигляд коржів. Вони мають злегка підрум'янитися, але залишитися світлими.

Оскільки тісто розкачане дуже тонко, коржі випікаються швидко. Важливо стежити за ними, щоб не пересушити.

Готові коржі перекладіть на рівну поверхню та залиште до повного охолодження.

Як приготувати класичний заварний крем

У глибокій мисці змішайте яйця, звичайний і ванільний цукор. Додайте борошно та ретельно перемішайте віночком, щоб не залишилося грудочок.

Молоко налийте в каструлю з товстим дном і нагрійте, не доводячи до сильного кипіння.

Поступово влийте частину гарячого молока в яєчну суміш, постійно перемішуючи її віночком. Завдяки цьому яйця рівномірно прогріються та не згорнуться.

Після цього перелийте суміш назад у каструлю з рештою молока.

Поставте на невеликий вогонь і варіть, безперервно помішуючи, доки крем не загусне. Особливо ретельно перемішуйте масу біля дна каструлі, щоб вона не пригоріла.

Після появи перших бульбашок продовжуйте нагрівати крем ще приблизно хвилину, не припиняючи перемішування.

Зніміть каструлю з плити, додайте вершкове масло та перемішайте до однорідної консистенції.

Накрийте крем харчовою плівкою так, щоб вона торкалася його поверхні. Це допоможе уникнути утворення щільної плівки під час охолодження.

Перед складанням торта заварний крем потрібно охолодити.

Як приготувати сирний крем

Для другого крему використайте натуральний вершковий крем-сир без добавок, охолоджені вершки жирністю 30-33% та цукрову пудру.

Викладіть усі інгредієнти в глибоку миску та почніть збивати міксером на невеликій швидкості.

Поступово збільшуйте швидкість, доки маса не стане однорідною та достатньо густою.

Не збивайте крем надто довго. Щойно він набуде потрібної консистенції та почне добре тримати форму, зупиніть міксер.

Готовий сирний крем тримайте в холодильнику до складання торта.

Як зібрати домашній "Наполеон" із двома кремами

Для складання використовуйте повністю охолоджені коржі. Якщо наносити крем на тепле тісто, він може втратити потрібну консистенцію.

На велику тарілку або підставку викладіть перший корж і рівномірно розподіліть по ньому заварний крем.

Накрийте другим коржем і нанесіть тонший шар сирного крему.

Продовжуйте складати торт, чергуючи два види крему між коржами.

Заварного крему за цим рецептом виходить значно більше, тому його можна наносити щедріше. Сирний крем розподіляйте тоншим шаром, щоб його вистачило на всі заплановані прошарки.

Під час приготування я використала весь заварний крем, а сирний наносила тонко. Завдяки цьому коржі отримали достатньо вологи для просочування, а вершковий крем доповнив їхній смак.

Не потрібно сильно притискати коржі під час складання. Достатньо обережно укладати їх один на одного, щоб крем рівномірно розподілявся.

Верх і боки торта можна покрити залишками крему. Для прикрашання використайте какао або подрібнену крихту з випечених обрізків.

Після складання поставте торт у холодильник щонайменше на 6-8 годин, а найкраще залиште на ніч.

За цей час коржі поступово просочаться кремом, стануть м'якшими, а десерт буде зручніше нарізати на акуратні шматочки.

Як правильно зберігати домашній сирний торт

Оскільки десерт містить кисломолочний сир, яйця, молоко, вершки та два види крему, його потрібно зберігати в холодильнику.

За рекомендаціями FoodSafety.gov, десерти із заварною начинкою потребують охолодження. Для домашнього торта практичним орієнтиром є зберігання до 3-4 днів за температури не вище 4 градусів. Точний строк залежить від свіжості інгредієнтів та умов приготування.

Щоб торт не підсихав і не вбирав сторонніх запахів, тримайте його в закритому контейнері або накритій формі.

Зверніть увагу на алергени. Десерт містить молочні продукти, яйця та пшеничне борошно з глютеном. Людям з алергією на білки молока чи яєць потрібно враховувати його склад.