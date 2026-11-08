Ирина Федишин впервые рассказала о потере дочери и операции, после которой больше не сможет родить

Что произошло с Ириной Федишин

По словам певицы, в тот день она чувствовала себя хорошо и проводила время с семьей. Первые болезненные ощущения появились примерно вечером, когда семья находилась в кинотеатре. Сначала артистка предположила, что это тренировочные схватки, но впоследствии боль начала усиливаться.

Федишин обратилась к врачу, которая наблюдала ее беременность, и получила рекомендации по приему препаратов. Когда состояние не улучшилось, домой приехала другая врач, которая должна была принимать роды. По словам артистки, во время осмотра критических признаков не обнаружили, поэтому она осталась дома.

Ночью боль стала невыносимой. Около 3:55 муж привез певицу в роддом во Львове. Там врачи не смогли прослушать сердцебиение ребенка, а во время УЗИ подтвердили его гибель. По словам Федишин, другой врач, с которым муж связался по видеосвязи, заподозрил полную отслойку плаценты и подчеркнул необходимость срочной операции.

Во время хирургического вмешательства медики обнаружили значительное внутреннее кровотечение. Чтобы спасти жизнь артистки, ей удалили матку. По словам Федишин, в медицинской выписке также указан геморрагический шок III степени.

Какие вопросы возникли к медикам

Федишин рассказала, что после трагедии у нее осталось немало вопросов относительно оказанной медицинской помощи. В частности, артистка хочет выяснить, почему во время осмотра на дому, по ее словам, не проверили сердцебиение ребенка и не направили ее в больницу раньше.

Также певица утверждает, что в роддоме пришлось ждать специалиста по УЗИ, а несмотря на тяжелое состояние, она самостоятельно передвигалась между этажами. При этом, по ее словам, в медицинской документации указано, что ее транспортировали на каталке.

Как отреагировал муж Ирины Федишин

Муж певицы Виталий Човник также прокомментировал трагедию. Он признался, что пережитое до сих пор причиняет ему сильную боль.

По словам Човника, Ирина описала события той ночи сдержанно, хотя ситуация была гораздо сложнее. Он пообещал обнародовать дополнительные подробности относительно работы больницы и решений медицинских работников.

"Я расскажу ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ", - заявил муж артистки.

Човник подчеркнул, что стремится получить ответы на вопросы семьи и сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Instagram Stories Виталия (фото: скриншот)

Почему певица долго молчала о трагедии

Артистка призналась, что долгое время не могла найти в себе силы рассказать о потере. Особенно болезненно она воспринимала пожелания поклонников родить еще одного ребенка, ведь после перенесенной операции это стало невозможным.

"Я потеряла не только доченьку... Я больше никогда не смогу родить ребенка", - написала Федишин.

Певица отметила, что до сих пор пытается принять пережитое. Несмотря на боль, она благодарна за спасенную жизнь и находит поддержку в муже, детях и родителях.

"Я не знаю, какие еще планы у Господа на меня, но если Он сохранил мне жизнь, значит, моя история на этой земле еще не завершена", - поделилась артистка.