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Українським водіям зробили приємний сюрприз

STYLERЖиття    29.03.2019 - 17:16
Українським водіям зробили приємний сюрприз
Колаж: РБК-Україна

Електронні страхові поліси можна пред'являти на смартфонах або планшетах

Електронні страхові поліси нарешті узаконили. Тепер українським водіям не можна возити з собою паперові поліси. Про це повідомляє юридична компанія "Дорожній адвокат" на своїй сторінці в Facebook.

У компанії зазначили, що до цих пір інспектори мотивували необхідність пред'явлення паперового поліса з-за відсутності в п. 2.1 Правил дорожнього руху згадки про електронний полісі, оскільки було передбачено лише паперовий документ.

Однак Кабмін постановою від 27 березня 2019 року №258 вніс зміни до ПДР, згідно яких чітко прописано, що водій може пред'явити поліцейському електронний поліс на телефоні або планшеті.

"Тому будь-які вимоги поліції про пред'явлення паперового поліса є неправомірними", - повідомляє компанія.

Українські водії з радістю сприйняли таку новину.

"Супер", - прокоментував Віталій Муха.

"Дуже зручно. Вже користуємося", - написав Віталій Дмытренко.

"Ще б водійське в "електронці" возити і тех паспорт", - зазначив Сергій Ткачов.

"Було б круто, якщо в людини є водійське посвідчення, але вона його вдома забула, поліція б перевірила і не штрафувала, як наприклад у нормальних розвинених країнах", - прокоментував Анатолій Морозов.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України ініціювали штрафи за відсутність дитячих автокрісел в транспортних засобах.

Раніше повідомлялося про те, що в Раді зареєстрували два нових законопроекти, які передбачають підвищення деяких штрафів для автомобілістів в 10 разів.

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