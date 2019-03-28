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Нові штрафи для українців: за що каратимуть

STYLERЖиття    28.03.2019 - 20:57
Нові штрафи для українців: за що каратимуть
Штраф за відсутність дитячих автокрісел - що чекає на українців (колаж РБК-Україна)

Введення нових штрафів ініціювали народні депутати

Штрафи за відсутність дитячих автокрісел в транспортних засобах ініціювали у Верховній Раді України. Якщо законопроект буде прийнятий, крісла змусять встановлювати не тільки батьків, але і таксистів, і навіть маршрутників, повідомляє "Сегодня".

Згідно з опитуваннями, яке провело видання, більшість батьків погоджуються, що діти мають їздити в автокріслах. Але при цьому не поспішають оснащувати засобом безпеки свої авто. Багато хто говорить, що дитина просто не погоджується сидіти в кріслі. В результаті з 10 опитаних батьків автокрісла виявилися лише у двох.

До речі, згідно з дослідженнями компанії Ipsos, яка в 2016-му році провела дослідження, тільки у 12% українських батьків, у яких є діти до шести років, є автокрісла.

"Автокрісло рятує безпосередньо життя дитини в 70% випадків при серйозній ДТП", - говорить громадський активіст, фахівець з безпеки на дорогах Олексій Павловський.

Нові штрафи для українців: за що каратимуть

Штраф за відсутність дитячих автокрісел - що чекає на українців (колаж РБК-Україна)

Відзначимо, що українські закони забороняють перевозити дітей без спеціальних крісел, але за порушення закону не передбачено покарання.

У новому законопроекті діти до 12 років (або ті, чий зріст менше 145 см) повинні переміщатися в автокріслі. Штраф за відсутність такого складе 510 гривень. А за повторне порушення доведеться викласти 850 гривень.

Така перспектива не дуже радує таксистів, оскільки крісло коштує дорого, стверджують вони, а дітей возять рідко.

"Якщо мені разом із законом подарують крісло, я буду в ньому возити. Крісло коштує дорого, а з дітьми їздять дуже рідко", - скаржиться водій таксі Петро Польовий.

Справді, "суперкресло" коштує 16 тисяч гривень. Але можна знайти і варіанти за 1,5-2 тисячі. Головна вимога - присутність на товарі помаранчевої наклейки. Таке маркування свідчить про те, що товар сертифікований.

І, звичайно ж, при виборі крісла треба враховувати вік, вагу і зріст дитини, від цього залежить, яка модель підійде краще всього.

Нові штрафи для українців: за що каратимуть

Штраф за відсутність дитячих автокрісел - що чекає на українців (фото: flickr com)

Нині законопроект про введення штрафів знаходиться на розгляді депутатів Верховної Ради. Але експерти радять водіям не чекати покарань і користуватися дитячими автокріслами вже зараз.

При цьому користувачі мережі абсолютно згодні з тим, що такий засіб допоможе убезпечити дитину. Але деякі висловлюють думку, що дитина, яка кричить, бо її "ув'язнили" в автокріслі, відволікає водія і може спровокувати аварійну ситуацію.

  • "Якщо привчати з народження, то все буде в порядку. Дитина не буде бунтувати проти такого тимчасового обмеження";
  • "Моя старша в таких конвульсіях билася, що довелося відмовитися, хоча і розумію, що небезпечно";
  • Тоді і потрібно ввести поправку для таксистів, щоб ціну на авто з кріслом не крутили".

Раніше ми писали про те, що у Верховній Раді зареєстровано два нових законопроекти по водійським штрафам, які передбачають підвищення деяких штрафів у 10 разів.

Нагадаємо, українцям придумали нові штрафи, які передбачають покарання за викидання сміття в недозволеному місці. Поки не зрозуміло, як саме будуть відловлювати злісних порушників.

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