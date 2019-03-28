Новые штрафы для украинцев: за что будут наказывать

Штраф за отсутствие детских автокресел - что ждет украинцев (коллаж РБК-Украина)

Введение новых штрафов инициировали народные депутаты

Штрафы за отсутствие детских автокресел в транспортных средствах инициировали в Верховной Раде Украины. Если законопроект будет принят, кресла заставят устанавливать не только родителей, но и таксистов, и даже маршрутчиков, сообщает "Сегодня".

Согласно опросам, которое провело издание, большинство родителей соглашаются, что дети должны ездить в автокреслах. Но при этом не спешат оснащать средством безопасности свои авто. Многие говорят, что ребенок просто не соглашается сидеть в кресле. В итоге из 10 опрошенных родителей автокресла оказались лишь у двоих.

К слову, согласно исследованиям компании Ipsos, которая в 2016-м году провела опрос, только у 12% украинских родителей, у которых дети до шести лет, есть автокресла.

"Автокресло спасает непосредственно жизнь ребенка в 70% случаев при серьезном ДТП", - говорит общественный активист, специалист по безопасности на дорогах Алексей Павловский.

Штраф за отсутствие детских автокресел - что ждет украинцев (коллаж РБК-Украина)

Отметим, что украинские законы запрещают перевозить детей без специальных кресел, но за нарушение не предусмотрено наказание.

В новом законопроекте дети до 12 лет (или те, чей рост меньше 145 см) должны перемещаться в автокресле. Штраф за отсутствие такого составит 510 гривен. А за вторичное нарушение придется выложить 850 гривен.

Такая перспектива не очень радует таксистов, поскольку кресло стоит дорого, утверждают они, а детей возят редко.

"Если мне вместе с законом подарят кресло, я буду в нем возить. Кресло стоит дорого, а с детьми ездят очень редко", - жалуется водитель такси Петр Полевой.

Действительно, "суперкресло" стоит 16 тысяч гривен. Но можно найти и варианты за 1,5-2 тысячи. Главное требование - присутствие на товаре оранжевой наклейки. Такая маркировка свидетельствует о том, что товар сертифицирован.

И конечно же при выборе кресла нужно учитывать возраст, вес и рост ребенка, от этого зависит, какая модель подойдет лучше всего.

Штраф за отсутствие детских автокресел - что ждет украинцев (фото: flickr com)

Ныне законопроект о введении штрафов находится на рассмотрении депутатов Верховной Рады. Но эксперты советуют водителям не ждать наказаний и пользоваться детскими автокреслами уже сейчас.

При этом пользователи сети абсолютно согласны с тем, что такое средство поможет обезопасить ребенка. Но некоторые высказывают мнение, что кричащий ребенок, которого "заключили" в автокресле, отвлекает водителя и может спровоцировать аварийную ситуацию.

"Если приучать с рождения, то все будет в порядке. Ребенок не будет бунтовать против такого временного ограничения";

"Моя старшая в таких конвульсиях билась, что пришлось отказаться, хотя и понимаю, что опасно";

Тогда и нужно ввести поправку для таксистов, чтоб цену на авто с креслом не крутили".

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировано два новых законопроекта по водительским штрафам, которые предусматривают повышение некоторых штрафов в 10 раз.

Напомним, украинцам придумали новые штрафы, которые предусматривают наказание за выбрасывание мусора в неположенном месте. Пока не понятно, как именно будут отлавливать злостных нарушителей.