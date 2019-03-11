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Украинцам придумали новые штрафы: за что будут наказывать

STYLERЖизнь    11.03.2019 - 16:35
Украинцам придумали новые штрафы: за что будут наказывать
Штраф за мусор мимо урны - что ждет украинцев (коллаж РБК-Украина)

Не совсем понятно, кто именно будет следить за исполнением закона

Украинцам придумали новые штрафы. Теперь будут наказывать за выбрасывание мусора в неположенном месте, то есть, мимо урн. Дополнения к законопроекту, принятом еще в 2017 года, разработали народные депутаты.

Правда, не совсем понятно, кто именно будет "ловить на горячем" злостных нарушителей. Очевидно, это должна будет делать полиция, у которой и без того работы предостаточно.

Этим законодательным актом народные депутаты хотят бороться с загрязнением улиц.

В проекте закона указано, что за мусор мимо урны украинцам придется выложить от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 850 грн). А за повторное нарушение штраф увеличится от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1700 грн).

Журналисты провели опрос среди жителей Днепра. Большинство из них поддержали такое нововведение. Некоторые правда считают, что необходимо поставить побольше урн.

Штраф за мусор мимо урны - что ждет украинцев (видео: YouTube/9-channel.com)

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде предлагают запретить продажу энергетиков несовершеннолетним.

Также в ВР рассказали о размерах штрафов за нарушение "языкового закона" в том случае, если за него проголосуют народные депутаты. 

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