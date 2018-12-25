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Как не погибнуть при ДТП: эксперты назвали самое опасное место в автомобиле

STYLERАвто    25.12.2018 - 16:49
Как не погибнуть при ДТП: эксперты назвали самое опасное место в автомобиле
Иллюстративное фото: РБК-Украина

Детское автокресло лучше разместить по центру заднего сиденья

Согласно тестам, самое опасное место в автомобиле — переднее пассажирское, Водитель перед столкновением пытается вывернуть руль и избежать аварии, а при этом подставляет сторону справа от себя. Об этом в комментарии изданию "Экспресс" рассказала Ольга Дробышева, председатель ОО "Traffic Challenge".

Больше всего шансов выжить (почти на 50%) у пассажиров, сидящих на задних местах в авто, а особенно - посередине на пассажирском кресле. Именно там рекомендуют устанавливать детское автокресло. Пристегнутый пассажир (или ребенок в автокресле) получает там травмы на 15% случаев реже, чем на других местах.

Как не погибнуть при ДТП: эксперты назвали самое опасное место в автомобиле

Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперт считает бессмысленным, что украинцы очень редко пользуются ремнями безопасности - лишь 23% украинских водителей по результатам исследования ОО Vision Zero и Центра демократии и верховенства права в рамках кампании “За безопасные дороги”. Ведь система безопасности в автомобиле составляет примерно 30% его стоимости. То есть за нее платят, но не пользуются.

Как не погибнуть при ДТП: эксперты назвали самое опасное место в автомобиле

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, 14 декабря, певица и шоу-вумен Ольга Полякова, которую недавно заподозрили в беременности, приняла участие в мероприятии в поддержку использования ремня безопасности – она снялась в тематической фотосессии.

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Ранее мы публиковали новость о том, что в Житомирской области в результате ДТП пострадали 7 человек – один человек погиб.

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