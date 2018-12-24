На Драгобраті дівчину переїхав бізнесмен на ратраці: деталі інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Очевидці події вважають, що справу можуть спустити на гальмах

У Закарпатській області на горі Драгобрат стався інцидент - туристку з Києва переїхав ратрак. В даний час постраждала дівчина перебуває в реанімації у Рахові у важкому стані, передає в понеділок, 24 грудня, місцеве видання Zaholovok.com.ua.

Інцидент стався ввечері в неділю, 23 грудня, близько 17.00.

Як розповів очевидець події Володимир Терещенко, вони відпочивали на Драгобраті та каталися на сноубордах, а ДТП сталося на другий день відпочинку.

"Ратрак здавав назад і не помітив. За кермом, здається, був власник одного з готелів", - розповів він.

Зазначається, що водій снача вийшов, аби надати допомогу постраждалій, але потім поїхав у інший готель і зник.

Поліція прибула вчасно і повідомила, що зареєструвати виробництва протягом 24 годин. Також підтвердилося, що ратрак належить власнику однієї з готелів Драгобрату.

"Мені здається, що він намагається уникнути проблем із правоохоронними органами і домовитися, щоб виробництво не розслідували. Цілком можливо, що водій був у нетверезому стані. Коли ми намагалися йому зателефонувати, нам повідомили, що він не може розмовляти, оскільки у нього проблеми з серцем ", - передає слова Терещенко видання "Інформатор".

Потерпіла знаходиться в свідомості, її стан важкий.

Поліцію викликали туристи. Вони вважають, що справу можуть спустити на гальмах.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали про те, що у вересні в Суворовському районі міста Одеса маршрутне таксі потрапило в ДТП. В результаті постраждали 9 осіб, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, 1 січня 2018-го року 3 дівчини - туристки з України - і один хлопець, потрапили в жахливу аварію в Лос Анджелесі. Вони їхали в машині Über і в них врізався п'яний водій на машині Mercedes.

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Відео: РБК-Україна