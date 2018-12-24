ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Драгобраті дівчину переїхав бізнесмен на ратраці: деталі інциденту

STYLERПодії    24.12.2018 - 16:49
На Драгобраті дівчину переїхав бізнесмен на ратраці: деталі інциденту
Фото: колаж РБК-Україна

Очевидці події вважають, що справу можуть спустити на гальмах

У Закарпатській області на горі Драгобрат стався інцидент - туристку з Києва переїхав ратрак. В даний час постраждала дівчина перебуває в реанімації у Рахові у важкому стані, передає в понеділок, 24 грудня, місцеве видання Zaholovok.com.ua.

Інцидент стався ввечері в неділю, 23 грудня, близько 17.00.

Як розповів очевидець події Володимир Терещенко, вони відпочивали на Драгобраті та каталися на сноубордах, а ДТП сталося на другий день відпочинку.

"Ратрак здавав назад і не помітив. За кермом, здається, був власник одного з готелів", - розповів він.

Зазначається, що водій снача вийшов, аби надати допомогу постраждалій, але потім поїхав у інший готель і зник.

Поліція прибула вчасно і повідомила, що зареєструвати виробництва протягом 24 годин. Також підтвердилося, що ратрак належить власнику однієї з готелів Драгобрату.

"Мені здається, що він намагається уникнути проблем із правоохоронними органами і домовитися, щоб виробництво не розслідували. Цілком можливо, що водій був у нетверезому стані. Коли ми намагалися йому зателефонувати, нам повідомили, що він не може розмовляти, оскільки у нього проблеми з серцем ", - передає слова Терещенко видання "Інформатор".

Потерпіла знаходиться в свідомості, її стан важкий.

Поліцію викликали туристи. Вони вважають, що справу можуть спустити на гальмах.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус, обійшлося без постраждалих.

Також ми писали про те, що у вересні в Суворовському районі міста Одеса маршрутне таксі потрапило в ДТП. В результаті постраждали 9 осіб, серед яких троє дітей.

Нагадаємо, 1 січня 2018-го року 3 дівчини - туристки з України - і один хлопець, потрапили в жахливу аварію в Лос Анджелесі. Вони їхали в машині Über і в них врізався п'яний водій на машині Mercedes.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"Сама винна": у Львові швидка допомога збила маму з дитиною Збив жінку і втік: під Києвом спіймали п'яного порушника
Новини України ДТПЗакарпатська областьтуристы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся