На Драгобрате девушку переехал бизнесмен на ратраке: детали инцидента

Фото: коллаж РБК-Украина

Очевидцы происшествия считают, что дело могут спустить на тормозах

В Закарпатской области на горе Драгобрат произошел инцидент - туристку из Киева переехал ратрак. В настоящее время пострадавшая девушка находится реанимации в Рахове в тяжелом состоянии, передает в понедельник, 24 декабря, местное издание Zaholovok.com.ua.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 23 декабря, около 17.00.

Как рассказал очевидец происшествия Владимир Терещенко, они отдыхали на Драгобрате и катались на сноубордах, а ДТП произошло на второй день отдыха.

"Ратрак сдавал назад и не заметил. За рулем, кажется, был владелец одной из гостиниц", - рассказал он.

Отмечается, что водитель снача вышел, чтобы оказать помощь пострадавшей, но затем уехал в другой отель и скрылся.

Полиция прибыла вовремя и сообщила, что зарегистрировать производства в течение 24 часов. Также подтвердилось, что ратрак принадлежит владельцу одной из гостиниц Драгобрата.

"Мне кажется, что он пытается избежать проблем с правоохранительными органами и договориться, чтобы производство не расследовали. Вполне возможно, что водитель был в нетрезвом состоянии. Когда мы пытались ему позвонить, нам сообщили, что он не может разговаривать, поскольку у него проблемы с сердцем ", - передает слова Терещенко издание "Информатор".

Потерпевшая находится в сознании, ее состояние тяжелое.

Полицию вызвали туристы. Они считают, что дело могут спустить на тормозах.

Как сообщалось ранее, недавно в Пустомытовском районе Львовской области сгорел туристический автобус, обошлось без пострадавших.

Также мы писали о том, что в сентябре в Суворовском районе города Одесса маршрутное такси попало в ДТП. В результате пострадали 9 человек, среди которых трое детей.

Напомним, 1 января 2018-го года 3 девушки - туристки из Украины - и один парень, попали в жуткую аварию в Лос Анджелесе. Они ехали в машине Uber и в них врезался пьяный водитель на машине Mercedes.

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Видео: РБК-Украина