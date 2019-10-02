Советы водителям: когда "переобувать" авто на зиму и какие шины лучше

Украинские автомобилисты готовятся с началом похолодания "переобувать" свой транспорт и менять летнюю резину на зимнюю. Рекомендуют это делать, когда столбики термометров опустятся до +7 градусов. Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, в некоторых областях уже на этих выходных показатели на градусниках приблизятся вплотную к этой цифре, и синоптики предупреждают о последующих холодах.

Также при выборе резины на машины стоит учитывать местность, где вы будете ездить, отмечает эксперт Владимир Кузьменко. Об этом передает ICTV.

Неправильно подобранный тип "автоподков" может привести к аварии и даже стоить жизни, поэтому сезонную замена шин называют задачей №1, которую водители должны выполнить до наступления морозов.

Водителям дали советы по замене шин на зимние (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

Шины-еврозима, которые также называют европейкой, отлично подходят для мягкого климата.

Они обладают хорошей проходимостью на дорогах, покрытых рыхлым и мягким снегом, однако на льду и в гололедицу на европейках ездить некомфортно.

Самыми лучшими условиями в эксплуатации для них являются чистые зимние дороги без льда при температуре около 0 градусов.

Водителям дали советы по замене шин на зимние (Иллюстративное фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Шипованные шины идеальны только для постоянной эксплуатации в условиях льда и снега. Также они отлично подходят для зимнего бездорожья в небольших городах или в горных районах с частой сменой погодных условий.

Езда по сухому асфальту водителям авто с шипованными шинами доставит некоторые неудобства, так как сцепление с дорогой становится хуже, тем более, когда температура воздуха поднимается выше 0 градусов.

Всесезонные шины являются популярным способом у автовладельцев успокоить себя, и заодно сэкономить немного денег. Иногда водители решают, что одного комплекта покрышек будет достаточно для всего года. На самом деле такая практика - рискованная.

Данный тип шин удобен для нечастой езды (максимум 10 тысяч км в год), но эксперты все же призывают помнить о высоких рисках оставаться на одной и той же резине круглый год.