Топ-5 самых популярных автомобилей среди угонщиков

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Сейчас наблюдается всплеск угонов автомобилей Toyota

Наиболее популярные у угонщиков марки машин - это такие иномарки, как Toyota, Mazda, Lexus, Range Rover и Mercedes. Об этом рассказал первый заместитель начальника уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко, - сообщает "Цензор.НЕТ".

Прудченко также поведал о статистике угонов за 2018 год, рассказал о самых популярных способах воровства автомобилей и о городах, где этот вид преступлений процветает больше всего.

Современные угонщики больше не бьют стекла и не используют отмычки - они работают с "мозгами" автомобиля. Для этого они закупают достаточно дорогое оборудование для считывания информации с электронного ключа иномарки.

Сергей Прудченко (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Такой "Топ-5" связан с тем, что именно под эти авто производят такое оборудование - и под каждую иномарку нужна отдельная аппаратура.

"Вот сейчас всплеск угонов по "Тойотам". Не потому, что они такие популярные, просто завезли аппаратуру из-за границы именно под эту марку", - говорит Сергей Прудченко.

Угонщики сегодня работают в основном по двум схемам: первая - это "удочка" или "длинная рука". Когда водитель выходит из салона, к нему на максимально близкое расстоянии подходит один из преступников, который с помощью специального оборудования "считывает" информацию с электронного ключа и передает второму угонщику, находящемуся возле автомобиля.

Вторая схема - это "смена мозгов", ее используют в ночное время суток. Это ситуация, когда заменяется блок управления всей электроникой.

Среди городов, где самый высокий процент угонов, в лидерах Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов.

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