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Злодій-невдаха застряг у викраденому авто і викликав на допомогу поліцію

STYLERКурйози    26.12.2018 - 09:49
Злодій-невдаха застряг у викраденому авто і викликав на допомогу поліцію
Колаж РБК-Україна

Машина при спробі угону не постраждала

В Норвегії в місті Тронхейм грабіжник застряг в чужому автомобілі при спробі крадіжки. Потрапивши у безвихідне становище, він був змушений кликати на допомогу поліцію. Про це повідомляє інформаційний портал Adresseavisen.

Зловмисник хотів викрасти автомобіль, однак його задум з тріском провалився. І через деякий час він вже дзвонив в поліцію з машини на стоянці автодилера.

Виявляється, проблема правопорушника полягала в тому, що він не міг вибратися з машини, яку збирався викрасти. Він навіть включив аварійний сигнал автомобіля, щоб патрулю було легше його знайти.

"Він, ймовірно, переоцінив свої здібності і з технічних причин не зміг вибратися з автомобіля. Тоді він прийшов до висновку, що поліція в даній ситуації допоможе краще", - розповіли правоохоронці Тронхейма.

Злодія-невдаху звільнили з автомобіля і забрали у відділ для докладного роз'яснення ситуації. Автомобіль при спробі угону не постраждав.

Нагадаємо, що під Києвом банда під виглядом співробітників СБУ нападала на елітні авто. Повідомляється, що затримали групу з чотирьох осіб, які скоювали розбійні напади. В ході обшуків за адресами фігурантів виявили форму, шеврони, зброю, балаклави, рації та номерні знаки, які використовували під час розбійних нападів.

Ми писали, що раніше затримали банду, яка викрала 10 авто в Києві та області. Як зазначається, чотирьох учасників банди затримали в ході масштабної спецоперації поліції. Зловмисники, тікаючи від правоохоронців, намагалися зіштовхнути поліцейських з дороги, але в результаті самі ж злетіли в кювет.

А також про те, що у Росії відзначилися новою безглуздою крадіжкою. Шахраї вирішили вкрасти персонажів культового українського мультфільму "Острів Скарбів".

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