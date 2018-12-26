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Вор-неудачник застрял в угнанном авто и вызвал на помощь полицию

STYLERКурьезы    26.12.2018 - 09:49
Вор-неудачник застрял в угнанном авто и вызвал на помощь полицию
Коллаж РБК-Украина

Машина при попытке угона не пострадала

В Норвегии в городе Тронхейм грабитель застрял в чужом автомобиле при попытке кражи. Попав в безвыходное положение, он был вынужден звать на помощь полицию. Об этом сообщает информационный портал Adresseavisen.

Злоумышленник хотел угнать автомобиль, однако его замысел с треском провалился. И через некоторое время он уже звонил в полицию из машины на стоянке автодилера.

Оказывается, проблема правонарушителя состояла в том, что он не мог выбраться из машины, которую собирался похитить. Он даже включил аварийный сигнал автомобиля, чтобы патрулю было легче его найти.

"Он, вероятно, переоценил свои способности и по техническим причинам не смог выбраться из автомобиля. Тогда он пришел к выводу, что полиция в данной ситуации поможет лучше", - рассказали правоохранители Тронхейма.

Вора-неудачника освободили из автомобиля и забрали в участок для подробного разъяснения ситуации. Автомобиль при попытке угона не пострадал.

Напомним, что под Киевом банда под видом сотрудников СБУ нападала на элитные авто. Сообщается, что задержали группу из четырех человек, которые совершали разбойные нападения. В ходе обысков по адресам фигурантов обнаружили форму, шевроны, оружие, балаклавы, рации и номерные знаки, которые использовали во время разбойных нападений.

Мы писали, что ранее задержали банду, которая угнала 10 авто в Киеве и области. Как отмечается, четырех участников банды задержали в ходе масштабной спецоперации полиции. Злоумышленники, убегая от правоохранителей, пытались столкнуть полицейских с дороги, но в результате сами же слетели в кювет.

А также о том, что в России отличились новым нелепым воровством. Мошенники решили украсть персонажей культового украинского мультфильма "Остров Сокровищ".

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