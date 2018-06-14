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На трассе Харьков-Днепр владелец бросил на дороге элитный спорткар (фото, видео)

STYLERАвто        14.06.2018 - 11:16
Фото: facebook.comthetopgir
Фото: facebook.comthetopgir

Стоимость такой машины превышает 8 млн гривен

На трасе Харьков-Днепр неизвестный бросил на дороге элитный спорткар Aston Martin DB11. Видео, где видно, как дорогой суперкар стоит брошенный на дороге опубликовал альтернативный автопортал "ТопЖыр".

Видео: Брошенный суперкар Aston Martin DB11 на трассе Харьков-Днепр (youtube.com/ТопЖыр - альтернативный автопортал)

Очевидно, владелец авто попал в ДТП. Судя по фото, повреждения машины не сильно критические, хотя ремонт Aston Martin будет недешевым. Стоимость такой машины превышает 8 млн грн.

Фото: topgir.com.ua

Богатый владелец авто оставил машину просто на обочине дороги. Также он оставил записку на лобовом стекле.

Фото: topgir.com.ua

Он рассказал, что спешил в аэропорт, в ДТП никто не пострадал, эвакуатор заберет машину, а все вопросы будут урегулированы потом.

Фото: topgir.com.ua

Отметим, что купе Aston Martin DB11 оснащено 5,2-литровым V12 твин-турбо на 607 л. с. Такой авто разгоняется до сотни за 3,9 с и развивает 322 км/ч. Цена Астон Мартин стартует с 8,5 млн. гривен. 

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за неуплаченные алименты забрали дорогое имущество: киевлянин лишился единственной в стране красной Ferrari за долг в размере 260 тысяч гривен. 

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Теги: спорткар, машина
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