У украинца забрали редкую Ferrari за неуплату алиментов: детали (видео)

Киевлянин расплатился за долг дорогой иномаркой, которую продадут на государственном аукционе

В Украине впервые за неуплаченные алименты забрали дорогое имущество: киевлянин лишился единственной в стране красной Ferrari за долг в размере 260 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН.

У многодетного отца из Киева – бизнесмена Юрия Чернецкого есть сын вне семьи. Из-за конфликта с матерью ребенка мужчина был вынужден отдать спортивный автомобиль.

Мужчина, который уже 11 лет живет в гражданском браке и воспитывает четверых детей, жалуется, что его бывшая возлюбленная не дает ему возможности видеться с сыном. Пятый ребенок родился шесть лет назад. Тогда Юрий изменил своей жене, однако она его простила.

В издании отметили, что это первый случай, когда государство отобрало у киевлянина редкое авто за долг по алиментам в 260 тысяч гривен. Иномарку продадут на аукционе не менее чем за 2 миллиона гривен, а разницу вернут бывшему владельцу суперкара.

Видео: Киевлянин отдал Ferrari за 260 тысяч грн неуплаченных алиментов (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что СЕТАМ продает автомобиль Ferrari за долги по алиментам.

Срочная новость за 4 июня (видео: РБК-Украина)