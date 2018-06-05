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В українця забрали рідкісну Ferrari за несплату аліментів: деталі (відео)

STYLERLIFE        05.06.2018 - 17:00
Фото: pixabay.com/Toby_Parsons
Фото: pixabay.com/Toby_Parsons

Киянин розрахувався за борг дорогою іномаркою, яку продадуть на державному аукціоні

В Україні вперше за несплачені аліменти забрали дороге майно: киянин позбувся єдиної в країні червоної Ferrari за борг у розмірі 260 тисяч гривень. Про це повідомляє ТСН.

У багатодітного батька з Києва – бізнесмена Юрія Чернецького є син поза сім'ї. Через конфлікт з матір'ю дитини чоловік був змушений віддати спортивний автомобіль.

Чоловік, який вже 11 років живе в цивільному шлюбі і виховує чотирьох дітей, скаржиться, що його колишня кохана не дає йому можливості бачитися з сином. П'ята дитина народилася шість років тому. Тоді Юрій зрадив своїй дружині, однак вона його пробачила.

У виданні зазначили, що це перший випадок, коли держава відібрала у киянина рідкісне авто за борг по аліментах у 260 тисяч гривень. Іномарку продадуть на аукціоні не менш ніж за 2 мільйони гривень, а різницю повернуть колишньому власникові суперкара.

Відео: Киянин віддав Ferrari за 260 тисяч грн несплачених аліментів (YouTube/ТСН)

Раніше повідомлялося, що СЕТАМ продає автомобіль Ferrari за борги з аліментів.

Термінова новина за 4 червня (відео: РБК-Україна)

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Теги: алименты, Ferrari
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