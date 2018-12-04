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Украинцам рассказали, как уберечь авто от угона

STYLERАвто    04.12.2018 - 10:27
Украинцам рассказали, как уберечь авто от угона
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Советы для автомобилистов, которые хотят уберечь свои транспортные средства от кражи

Среди наиболее эффективных методов защиты автомобиля от угона - гаражное хранение и использование противоугонных устройств. Об этом рассказали в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

По данным правоохранителей, обычно автомобильные воры работают ночью. В зоне наибольшего риска находятся транспортные средства, которые стоят на территории, которая не охраняется. Поэтому лучший вариант - гаражное хранение. При чем, стоит отдать предпочтение гаражным кооперативам с охранниками. Кроме того, нужно установить на ворота качественные замки.

Украинцам рассказали, как уберечь авто от угона

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также, по словам "копов", авто необходимо оборудовать противоугонными системами. Эффективно защищает транспортное средство от угона сочетание механических и электронных противоугонных устройств и звуковой сигнализации.

Механические блокировочные устройства блокируют руль, коробку передач, педали автомобиля. При выборе сигнализации полицейские рекомендуют обращать внимание на наличие дополнительных устройств, влияющих на безопасность. В частности, иммобилайзер, который блокирует двигатель в случае попытки угона, и GPS-модуль, который позволяет определить местоположение авто даже после угона.

Украинцам рассказали, как уберечь авто от угона

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кроме того, полицейские напомнили украинцам, что в случае угона автомобиля нужно сразу же известить об этом правоохранителям: чем быстрее поступит сообщение о краже, тем быстрее будут сориентированы наряды полиции, и у преступников останется меньше шансов поставить машину на отстой, вывезти ее за пределы города или области.

Напомним, что подготовка автомобиля к зиме не ограничивается лишь сменой летних шин - желательно учесть еще несколько важных нюансов.

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Видео: РБК-Украина

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