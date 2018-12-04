Украинцам рассказали, как уберечь авто от угона

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Советы для автомобилистов, которые хотят уберечь свои транспортные средства от кражи

Среди наиболее эффективных методов защиты автомобиля от угона - гаражное хранение и использование противоугонных устройств. Об этом рассказали в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

По данным правоохранителей, обычно автомобильные воры работают ночью. В зоне наибольшего риска находятся транспортные средства, которые стоят на территории, которая не охраняется. Поэтому лучший вариант - гаражное хранение. При чем, стоит отдать предпочтение гаражным кооперативам с охранниками. Кроме того, нужно установить на ворота качественные замки.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также, по словам "копов", авто необходимо оборудовать противоугонными системами. Эффективно защищает транспортное средство от угона сочетание механических и электронных противоугонных устройств и звуковой сигнализации.

Механические блокировочные устройства блокируют руль, коробку передач, педали автомобиля. При выборе сигнализации полицейские рекомендуют обращать внимание на наличие дополнительных устройств, влияющих на безопасность. В частности, иммобилайзер, который блокирует двигатель в случае попытки угона, и GPS-модуль, который позволяет определить местоположение авто даже после угона.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кроме того, полицейские напомнили украинцам, что в случае угона автомобиля нужно сразу же известить об этом правоохранителям: чем быстрее поступит сообщение о краже, тем быстрее будут сориентированы наряды полиции, и у преступников останется меньше шансов поставить машину на отстой, вывезти ее за пределы города или области.

Напомним, что подготовка автомобиля к зиме не ограничивается лишь сменой летних шин - желательно учесть еще несколько важных нюансов.

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Видео: РБК-Украина