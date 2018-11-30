Украинцам рассказали, как законно завезти авто из Европы

Коллаж РБК-Украина

Также таможенники предупредили украинцев об ответственности за нарушение правил

Украинцы могут передвигаться на машине, зарегистрированной за пределами нашей страны. О новациях процедуры завоза авто из Европы рассказала начальник управления организации таможенного контроля и оформления Запорожской таможни ГФС Оксана Жездрина.

По словам чиновницы, по новым правилам, в режиме транзита при условии уплаты залога в размере таможенных платежей каждый житель нашей страны может передвигаться на авто, которое зарегистрировано не в Украине.

"Таким образом, водитель платит залог при ввозе автомобиля с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины, а после подтверждения вывоза – залог ему возвращается", - цитирует Жездрину издание IPnews.

Рассказала она и об ответственности за нарушение таможенных правил при ввозе "евроблях". Как сообщила чиновница, сегодня она не меняется и в течение 180 дней будет такой же, как и предполагалось ранее.

При этом она подчеркнула, что через 180 дней после вступления в силу закона, льготы будут отменены и вступят в действие новые санкции в отношении нарушителей.

"При превышении срока транзита или временного ввоза авто с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, владельцу такой машины грозит штраф в размере 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда", - резюмировала Жездрина.

Ранее мы писали, что возле КПП Лужники-Берегшурань с венгерской стороны образовалось "кладбище евроблях", брошенных украинцами.

Напомним, что в ГФС посчитали потери госбюджета от блокирования границ владельцами "евроблях".

Видео: РБК-Украина