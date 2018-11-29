На границе с Венгрией заброшенные "евробляхи" разбирают на запчасти

Фото: Коллаж РБК-Украина

Некоторые из автомобилей уже разграблены

Возле КПП Лужники-Берегшурань с венгерской стороны образовалось "кладбище евроблях", брошенных украинцами. Некоторые из автомобилей уже разграблены. Об этом информирует Mukachevo.net.

Здесь брошены на произвол судьбы автомобили различных типов - от малолитражек до микроавтобусов. На большинстве из них венгерские или польские номерные знаки, есть и немецкие. На некоторых видно прямое вмешательство грабителей или вандалов - разбитое стекло, снятые колеса, руль или вырванная с корнем панель приборов.

Перевозчик Иштван с Берегово, который пересекает границу практически ежедневно утверждает, что машины у кафе Hatar или просто в поле водители оставляют уже давно. Обычно, на несколько дней, если с документами не все в порядке.

Мужчина добавляет: "Но некоторые, вижу, стоят годами. Их и разбирают на запчасти. Кто это делает, неизвестно - возможно, местные. Хотя и странно, ведь рядом здание пограничной полиции, все просматривается камерами. Но стоянка нелегальная, поэтому никто не следит".

Сейчас указанное число автомобилей увеличилось практически до сотни. Вполне возможно, что это связано с новыми законами, которые ликвидировали возможность для украинцев бесплатно завозить автомобили с иностранной регистрацией в режиме транзита.

Напомним, украинцам рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу. Оказывается, не обязательно вывозить их из Украины, чтобы растаможить по льготным тарифам.

Также в Украине по минимальным ценам распродают "евробляхи". Журналист исследовал цены на автомобили в трех интернет-магазинах - в Венгрии, Польше и Украине. Для исследования брались "возрастные" автомобили, ведь на новые цена растаможки меньше.

Мы сообщали, что владельцы "евроблях" до сих пор блокируют два пункта на границе со Словакией. На данный момент движение в этом направлении остается осложненным.

Видео: (video.rbc.ua)