На кордоні з Угорщиною занедбані "євробляхи" розбирають на запчастини

Фото: Колаж РБК-Україна

Деякі з автомобілів вже розграбовані

Біля КПП Лужники-Берегшурань з угорської сторони утворилося "кладовище євроблях", кинутих українцями. Деякі з автомобілів вже розграбовано. Про це інформує Mukachevo.net.

Тут кинуті напризволяще автомобілі різних типів - від малолітражок до мікроавтобусів. На більшості з них угорські чи польські номерні знаки, є й німецькі. На деяких видно пряме втручання грабіжників або вандалів - розбите скло, зняті колеса, кермо або вирвана з коренем панель приладів.

Перевізник з Берегово Іштван, який перетинає кордон практично щодня стверджує, що машини у кафе Hatar або просто в полі водії залишають вже давно. Зазвичай, на кілька днів, якщо з документами не все гаразд.

Чоловік додає: "Але деякі, бачу, стоять роками. Їх і розбирають на запчастини. Хто це робить - невідомо, можливо, місцеві. Хоча й дивно, адже поруч будинок прикордонної поліції, все проглядається камерами. Але стоянка нелегальна, тому ніхто не стежить".

Зараз вказане число автомобілів збільшилося практично до сотні. Цілком можливо, що це пов'язано з новими законами, які ліквідували можливість для українців безкоштовно завозити автомобілі з іноземною реєстрацією в режимі транзиту.

Нагадаємо, українцям розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон. Виявляється, не обов'язково вивозити їх з України, щоб розмитнити за пільговими тарифами.

Також в Україні за мінімальними цінами розпродають "евробляхи". Журналіст досліджував ціни на автомобілі в трьох інтернет-магазинах - в Угорщині, Польщі і Україні. Для дослідження бралися "вікові" автомобілі, адже на нові ціна розмитнення менше.

Ми повідомляли, що власники "евроблях" досі блокують два пункти на кордоні зі Словаччиною. На даний момент рух у цьому напрямку залишається ускладненим.

Відео: (video.rbc.ua)