Овощная паста с кабачково-мятными шариками: рецепт от победительницы МастерШеф 6 (видео)

Этот рецепт по-летнему легкий и освежающий

Кабачок – "король" начала летнего сезона среди овощей. Хозяйки уже спешат искать интересные рецепты блюд из кабачков. Одним из таких поделилась победительница популярного кулинарного шоу МастерШеф 6 сезона Асмик Гаспарян, подробно рассказав, как приготовить овощную пасту с кабачково-мятными шариками.

Для приготовления пасты с кабачково-мятными шариками вам понадобятся следующие ингредиенты:

Молодая свекла 1 шт.

Молодая морковь 4 шт.

Молодой кабачок 3 шт.

Молодая краснокачанная капуста 1/4 шт.

Помидоры черри 9 шт.

Фета 300 г

Яйца 2 шт.

Подсолнечное масло 540 мл

Льняное масло 100 мл

Лимон 1 шт.

Лук порей 1 шт.

Зеленый лук 20 стеблей

Мята 10 веточек

Петрушка 10 веточек

Укроп 10 веточек

Панировочные сухари 170 г

Семена льна 15 г

Соль 11 г

Черный молотый перец 3 г

Пошаговый рецепт приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками:

Паста с кабачково-мятными шариками (видео: youtube/Все буде смачно)

Молодую свеклу, морковь и кабачок натрите порознь на терке для корейской моркови. Отдельно нашинкуйте молодую краснокочанную капусту. Полейте свеклу маслом, чтобы она не покрасила другие овощи. Приготовьте кабачково-мятные шарики: натрите на мелкой терке молодые кабачки, посолите и оставьте на 5 мин., чтобы они пустили сок. Разомните вилкой сыр, отожмите от сока кабачки, добавьте к фете, перемешайте. Измельчите белую часть лука порей, зеленый лук, листья петрушки, укропа и мяты. Взбейте яйца с солью, соедините с измельченной зеленью и смесью кабачков и феты. Добавьте панировочные сухари, перемешайте. Смочите руки водой и сформируйте 15 шариков, обкачайте их в панировочных сухарях и обжарьте порциями во фритюре в течение 2-3 мин. Сформируйте блюдо: положите в каждую тарелку порцию пасты из каждого овоща, полейте заправкой из смеси льняного масла, лимонного сока, соли и черного молотого перца. Сверху выложите по 3 помидора черри и по 3 кабачково-мятных шарика. Посыпьте семенами льна.

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