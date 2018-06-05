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Овощная паста с кабачково-мятными шариками: рецепт от победительницы МастерШеф 6 (видео)

STYLERЕда        05.06.2018 - 15:16
Кабачки (фото: pixabay/alex80)
Кабачки (фото: pixabay/alex80)

Этот рецепт по-летнему легкий и освежающий

Кабачок – "король" начала летнего сезона среди овощей. Хозяйки уже спешат искать интересные рецепты блюд из кабачков. Одним из таких поделилась победительница популярного кулинарного шоу МастерШеф 6 сезона Асмик Гаспарян, подробно рассказав, как приготовить овощную пасту с кабачково-мятными шариками.

Для приготовления пасты с кабачково-мятными шариками вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Молодая свекла 1 шт.
  • Молодая морковь 4 шт.
  • Молодой кабачок 3 шт.
  • Молодая краснокачанная капуста 1/4 шт.
  • Помидоры черри 9 шт.
  • Фета 300 г
  • Яйца 2 шт.
  • Подсолнечное масло 540 мл
  • Льняное масло 100 мл
  • Лимон 1 шт.
  • Лук порей 1 шт.
  • Зеленый лук 20 стеблей
  • Мята 10 веточек
  • Петрушка 10 веточек
  • Укроп 10 веточек
  • Панировочные сухари 170 г
  • Семена льна 15 г
  • Соль 11 г
  • Черный молотый перец 3 г

Пошаговый рецепт приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками:

Паста с кабачково-мятными шариками (видео: youtube/Все буде смачно)

  1. Молодую свеклу, морковь и кабачок натрите порознь на терке для корейской моркови. Отдельно нашинкуйте молодую краснокочанную капусту. Полейте свеклу маслом, чтобы она не покрасила другие овощи.
  2. Приготовьте кабачково-мятные шарики: натрите на мелкой терке молодые кабачки, посолите и оставьте на 5 мин., чтобы они пустили сок. Разомните вилкой сыр, отожмите от сока кабачки, добавьте к фете, перемешайте.
  3. Измельчите белую часть лука порей, зеленый лук, листья петрушки, укропа и мяты. Взбейте яйца с солью, соедините с измельченной зеленью и смесью кабачков и феты. Добавьте панировочные сухари, перемешайте.
  4. Смочите руки водой и сформируйте 15 шариков, обкачайте их в панировочных сухарях и обжарьте порциями во фритюре в течение 2-3 мин.
  5. Сформируйте блюдо: положите в каждую тарелку порцию пасты из каждого овоща, полейте заправкой из смеси льняного масла, лимонного сока, соли и черного молотого перца. Сверху выложите по 3 помидора черри и по 3 кабачково-мятных шарика. Посыпьте семенами льна.

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Теги: рецепты
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