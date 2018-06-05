Овощная паста с кабачково-мятными шариками: рецепт от победительницы МастерШеф 6 (видео)

Кабачки (фото: pixabay/alex80)
Этот рецепт по-летнему легкий и освежающий
Кабачок – "король" начала летнего сезона среди овощей. Хозяйки уже спешат искать интересные рецепты блюд из кабачков. Одним из таких поделилась победительница популярного кулинарного шоу МастерШеф 6 сезона Асмик Гаспарян, подробно рассказав, как приготовить овощную пасту с кабачково-мятными шариками.
Для приготовления пасты с кабачково-мятными шариками вам понадобятся следующие ингредиенты:
- Молодая свекла 1 шт.
- Молодая морковь 4 шт.
- Молодой кабачок 3 шт.
- Молодая краснокачанная капуста 1/4 шт.
- Помидоры черри 9 шт.
- Фета 300 г
- Яйца 2 шт.
- Подсолнечное масло 540 мл
- Льняное масло 100 мл
- Лимон 1 шт.
- Лук порей 1 шт.
- Зеленый лук 20 стеблей
- Мята 10 веточек
- Петрушка 10 веточек
- Укроп 10 веточек
- Панировочные сухари 170 г
- Семена льна 15 г
- Соль 11 г
- Черный молотый перец 3 г
Пошаговый рецепт приготовления овощной пасты с кабачково-мятными шариками:
Паста с кабачково-мятными шариками (видео: youtube/Все буде смачно)
- Молодую свеклу, морковь и кабачок натрите порознь на терке для корейской моркови. Отдельно нашинкуйте молодую краснокочанную капусту. Полейте свеклу маслом, чтобы она не покрасила другие овощи.
- Приготовьте кабачково-мятные шарики: натрите на мелкой терке молодые кабачки, посолите и оставьте на 5 мин., чтобы они пустили сок. Разомните вилкой сыр, отожмите от сока кабачки, добавьте к фете, перемешайте.
- Измельчите белую часть лука порей, зеленый лук, листья петрушки, укропа и мяты. Взбейте яйца с солью, соедините с измельченной зеленью и смесью кабачков и феты. Добавьте панировочные сухари, перемешайте.
- Смочите руки водой и сформируйте 15 шариков, обкачайте их в панировочных сухарях и обжарьте порциями во фритюре в течение 2-3 мин.
- Сформируйте блюдо: положите в каждую тарелку порцию пасты из каждого овоща, полейте заправкой из смеси льняного масла, лимонного сока, соли и черного молотого перца. Сверху выложите по 3 помидора черри и по 3 кабачково-мятных шарика. Посыпьте семенами льна.
Кстати, узнавайте также, что приготовить из клубники: интересные рецепты.
Интересные факты о еде (видео: STYLER.rbc.ua)
.