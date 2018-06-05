Овочева паста з кабачково-м'ятними кульками: рецепт від переможниці МастерШеф 6 (відео)

Цей рецепт по-літньому легкий і освіжаючий

Кабачок – "король" початку літнього сезону серед овочів. Господині вже поспішають шукати цікаві рецепти страв з кабачків. Одним з таких поділилася переможниця популярного кулінарного шоу МастерШеф 6 сезону Асмік Гаспарян, детально розповівши, як приготувати овочеву пасту з кабачково-м'ятними кульками.

Для приготування пасти з кабачково-м'ятними кульками вам знадобляться наступні інгредієнти:

Молодий буряк 1 шт.

Молода морква 4 шт.

Молодий кабачок 3 шт.

Молода червонокачанна капуста 1/4 шт.

Помідори черрі 9 шт.

Фета 300 г

Яйця 2 шт.

Соняшникова олія 540 мл

Лляна олія 100 мл

Лимон 1 шт.

Цибуля порей 1 шт.

Зелена цибуля 20 стебел

М'ята 10 гілочок

Петрушка 10 гілочок

Кріп 10 гілочок

Панірувальні сухарі 170 г

Насіння льону 15 г

Сіль 11 г

Чорний мелений перець 3 г

Покроковий рецепт приготування овочевої пасти з кабачково-м'ятними кульками:

Паста з кабачково-м'ятними кульками (відео: youtube/Все буде смачно)

Молодий буряк, моркву і кабачок натерти окремо на тертці для корейської моркви. Окремо нашаткуйте молоду червонокачанну капусту. Полийте буряк маслом, щоб він не пофарбував інші овочі. Приготуйте кабачково-м'ятні кульки: натріть на дрібній тертці кабачки, посоліть і залиште на 5 хв, щоб вони пустили сік. Розімніть виделкою сир, відіжміть від соку кабачки, додайте до фети, перемішайте. Подрібніть білу частину цибулі порей, зелену цибулю, листя петрушки, кропу і м'яти. Збийте яйця із сіллю, змішайте з подрібненою зеленню і сумішшю кабачків і фети. Додайте панірувальні сухарі, перемішайте. Змочіть руки водою і сформуйте 15 кульок, обкачайте їх у панірувальних сухарях і обсмажте порціями у фритюрі протягом 2-3 хв. Сформуйте блюдо: покладіть в кожну тарілку порцію пасти з кожного овоча, полийте заправкою з суміші лляної олії, лимонного соку, солі і чорного меленого перцю. Зверху викладіть по 3 помідори черрі і по 3 кабачково-м'ятних кульки. Посипте насінням льону.

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