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Как приготовить самый вкусный шоколадный торт: рецепт от Эктора Хименес-Браво

STYLERЕда        18.03.2018 - 19:27
Эктор Хименес-Браво (фото: пресс-служба)
Эктор Хименес-Браво (фото: пресс-служба)

Судья шоу "МастерШеф" на канале СТБ поделился оригинальным рецептом

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить вкуснейший десерт - шоколадный торт. 

Всем сладкоежкам это блюдо точно понравится!

Ингредиенты:

Торт:

Черный шоколад 225 г

Сливочное масло 1 ст.л.

Сахар 1 стакан

Яйца 5 шт.

Ванильный экстракт 1 ст.л.

Соль 1/4 ч.л.

Мука 1/4 стакана

Мусс:

Растопленное сливочное масло 1/2 стакана

Яйца 4 шт.

Сливки, взбитые 1 стакан

Ванильный экстракт 1 ст.л.

Черный шоколад 225 г

Сахар 1/2 стакана+1 1/2 ч.л.

Свежая малина 2 стакана

Готовим торт

Нагрейте духовку до 165°С. Смажьте сливочным маслом 25-сантиметровую форму, присыпьте сахаром. Растопите шоколад и сливочное масло в сотейнике с толстым дном на низкой температуре, постоянно помешивая. Немного охладите, введите венчиком сахар, добавьте по одному яйцу за раз, хорошо перемешивая каждый раз. Введите ваниль и соль, затем муку. Вылейте тесто в форму, и запекайте около 35 минут - пока центральная часть не поднимется. Полностью охладите, накройте и поставьте в холодильник, пока будете готовить мусс.

Готовим мусс

Растопите сливочное масло в металлической емкости над водяной баней. Отдельно смешайте желтки, 1/4 стакана сливок и ваниль и постепенно введите эту смесь в сливочное масло. Постоянно помешивайте над водяной баней около 6 минут. Уберите с водяной бани, добавьте шоколад, и помешивайте, пока он не растает.

Взбейте белки с 1/2 стакана сахара до средних пиков. Добавьте 1/4 взбитых белков к теплой шоколадной смеси. Добавьте остальные белки очень аккуратно. Нанесите смесь сверху на торт, сделайте поверхность гладкой, поставьте в холодильник от 6 до 12 часов.

С помощью острого ножа отделите торт от формы, перенесите на блюдо. Взбейте миксером 3/4 стакана сливок, нанесите сверху на торт. Украсьте малиной или клубникой. Посыпьте небольшим количеством сахара.  

Напомним, названа смертельная опасность оливкового масла.

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Теги: еда, Эктор Хименес-Браво, блюда, шеф-повар
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