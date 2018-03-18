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Як приготувати найсмачніший шоколадний торт: рецепт від Ектора Хіменес-Браво

STYLERЇжа        18.03.2018 - 19:27
Ектор Хіменес-Браво (фото: прес-служба)
Ектор Хіменес-Браво (фото: прес-служба)

Суддя шоу "МастерШеф" на каналі СТБ поділився оригінальним рецептом

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати смачний десерт - шоколадний торт.

Всім ласунам це блюдо точно сподобається!

Інгредієнти:

Торт:

Чорний шоколад 225 г

Вершкове масло 1 ст. л.

Цукор 1 склянку

Яйця-5 шт.

Ванільний екстракт 1 ст. л.

Сіль 1/4 ч. л.

Борошно 1/4 склянки

Мус:

Розтоплене вершкове масло 1/2 склянки

Яйця 4 шт.

Вершки, збиті 1 склянку

Ванільний екстракт 1 ст. л.

Чорний шоколад 225 г

Цукор 1/2 склянки+1 1/2 ч. л.

Свіжа малина-2 склянки

Готуємо торт

Нагрійте духовку до 165°С. Змастіть вершковим маслом 25-сантиметрову форму, присипте цукром. Треба розтопити шоколад і вершкове масло в сотейніку з товстим дном на низькій температурі, постійно помішуючи. Трохи остудіть, введіть віночком цукор, додайте по одному яйцю, добре перемішуючи кожного разу. Введіть ваніль і сіль, потім борошно. Вилийте тісто у форму і запікайте близько 35 хвилин - поки центральна частина не підніметься. Повністю охолодіть, накрийте і поставте в холодильник, поки будете готувати мус.

Готуємо мус

Розтопіть вершкове масло в металевій ємності над водяною банею. Окремо змішайте жовтки, 1/4 склянки вершків і ваніль і поступово введіть цю суміш в вершкове масло. Постійно помішуйте над водяною банею близько 6 хвилин. Приберіть з водяної бані, додайте шоколад, і помішуйте, поки він не розтане.

Збийте білки з 1/2 склянки цукру до середніх піків. Додайте 1/4 збитих білків до теплої шоколадної суміші. Додайте інші білки дуже акуратно. Нанесіть суміш зверху на торт, зробіть поверхню гладкою, поставте в холодильник від 6 до 12 годин.

За допомогою гострого ножа відокремте торт від форми, перекладіть на блюдо. Збийте міксером 3/4 склянки вершків, нанесіть зверху на торт. Прикрасьте малиною або полуницею. Посипте невеликою кількістю цукру.

Нагадаємо, названа смертельна небезпека оливкової олії.

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Теги: еда, Эктор Хименес-Браво, блюда, шеф-повар
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