Що їсть Ксенія Мішина, щоб бути у формі: простий набір продуктів

Акторка Ксенія Мішина показала свій сніданок і вкотре довела, що для гарної форми не обов'язково шукати дорогі суперфуди чи складні рецепти. Зірка обрала простий набір продуктів, у якому багато білка, корисних жирів та овочів.

Що їсть на сніданок Ксенія Мішина

У Stories акторка показала тарілку зі своїм ранковим прийомом їжі. Ксенія повернулася додому з-за кордону і вже встигла насолодитися улюбленими стравами.

"Мій український сніданок", - підписала фото Мішина.

Судячи з кадру, основою страви став "вівсяномлин" із додаванням білка. Зверху акторка поклала тунець у власному соку й полила його тахіні. Доповнили сніданок огірки, помідори чері та свіжа зелень.



Мішина показала свій сніданок (скриншот)

Чому такий сніданок вважається корисним

Поєднання білків, корисних жирів та клітковини допомагає довше залишатися ситим і не переїдати протягом дня.

Тунець є джерелом білка, який необхідний для підтримки м'язової маси та відновлення організму. Цей продукт дуже корисний, особливо якщо він без олії. Відомо, що на тиждень можна їсти до чотирьох стандартних баночок тунця.

Тахіні містить корисні жири, кальцій та рослинний білок, а овочі забезпечують організм клітковиною і вітамінами. А вівсяна основа додає складні вуглеводи, які забезпечують енергією на кілька годин та допомагають уникнути різких стрибків цукру в крові.

Не секрет, що Мішина багато уваги приділяє здоровому способу життя. Акторка регулярно займається спортом, стежить за харчуванням і часто ділиться з підписниками своїми корисними звичками. Саме тому її ранковий раціон виглядає досить простим, але водночас збалансованим і поживним.