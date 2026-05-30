ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Еда

Что ест Ксения Мишина, чтобы быть в форме: простой набор продуктов

15:13 30.05.2026 Сб
2 мин
Актриса показала, как обычный завтрак может быть полезным и вкусным
Крижанівська Наталя
Что ест Ксения Мишина, чтобы быть в форме: простой набор продуктов Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Актриса Ксения Мишина показала свой завтрак и в очередной раз доказала, что для хорошей формы не обязательно искать дорогие суперфуды или сложные рецепты. Звезда выбрала простой набор продуктов, в котором много белка, полезных жиров и овощей.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Больше интересного: Ксения Мишина похвасталась машиной за 5 миллионов (фото)

Что ест на завтрак Ксения Мишина

В Stories актриса показала тарелку со своим утренним приемом пищи. Ксения вернулась домой из-за границы и уже успела насладиться любимыми блюдами.

"Мой украинский завтрак", - подписала фото Мишина.

Судя по кадру, основой блюда стал "овсяномлин" с добавлением белка. Сверху актриса положила тунец в собственном соку и полила его тахини. Дополнили завтрак огурцы, помидоры черри и свежая зелень.


Что ест Ксения Мишина, чтобы быть в форме: простой набор продуктовМишина показала свой завтрак (скриншот)

Почему такой завтрак считается полезным

Сочетание белков, полезных жиров и клетчатки помогает дольше оставаться сытым и не переедать в течение дня.

Тунец является источником белка, который необходим для поддержания мышечной массы и восстановления организма. Этот продукт очень полезен, особенно если он без масла. Известно, что в неделю можно есть до четырех стандартных баночек тунца.

Тахини содержит полезные жиры, кальций и растительный белок, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и витаминами. А овсяная основа добавляет сложные углеводы, которые обеспечивают энергией на несколько часов и помогают избежать резких скачков сахара в крови.

Не секрет, что Мишина много внимания уделяет здоровому образу жизни. Актриса регулярно занимается спортом, следит за питанием и часто делится с подписчиками своими полезными привычками. Именно поэтому ее утренний рацион выглядит достаточно простым, но при этом сбалансированным и питательным.

Больше интересного:

Эти 5 продуктов легко ее заменят в выпечке и блюдах

вы точно захотите добавки Витаминная намазка на хлеб, после которой

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Ксения Мишина Здоровое питание Здоровая еда Шоу-бизнес еж Звезды шоу-бизнеса Здоровье Актеры
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве