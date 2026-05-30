Что ест Ксения Мишина, чтобы быть в форме: простой набор продуктов

Актриса Ксения Мишина показала свой завтрак и в очередной раз доказала, что для хорошей формы не обязательно искать дорогие суперфуды или сложные рецепты. Звезда выбрала простой набор продуктов, в котором много белка, полезных жиров и овощей.

Что ест на завтрак Ксения Мишина

В Stories актриса показала тарелку со своим утренним приемом пищи. Ксения вернулась домой из-за границы и уже успела насладиться любимыми блюдами.

"Мой украинский завтрак", - подписала фото Мишина.

Судя по кадру, основой блюда стал "овсяномлин" с добавлением белка. Сверху актриса положила тунец в собственном соку и полила его тахини. Дополнили завтрак огурцы, помидоры черри и свежая зелень.



Почему такой завтрак считается полезным

Сочетание белков, полезных жиров и клетчатки помогает дольше оставаться сытым и не переедать в течение дня.

Тунец является источником белка, который необходим для поддержания мышечной массы и восстановления организма. Этот продукт очень полезен, особенно если он без масла. Известно, что в неделю можно есть до четырех стандартных баночек тунца.

Тахини содержит полезные жиры, кальций и растительный белок, а овощи обеспечивают организм клетчаткой и витаминами. А овсяная основа добавляет сложные углеводы, которые обеспечивают энергией на несколько часов и помогают избежать резких скачков сахара в крови.

Не секрет, что Мишина много внимания уделяет здоровому образу жизни. Актриса регулярно занимается спортом, следит за питанием и часто делится с подписчиками своими полезными привычками. Именно поэтому ее утренний рацион выглядит достаточно простым, но при этом сбалансированным и питательным.