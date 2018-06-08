Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом: повар поделился оригинальным веганским рецептом

Владимир Евлах рассказал, как приготовить вкусное и полезное веганское блюдо

В эти выходные проект Vegan City проведет бесплатный двухдневный воркшоп по веганской кулинарии. Торты, шашлыки и салаты будут готовить повара столичных веганских заведений.

"Сейтан – это одна из лучших ответов на вопрос, откуда веганы берут белок: в 100 граммах сейтана содержится 25 грамм белка (в курице, например, около 18 грамм). Очень хотим познакомить посетителей с этим продуктом, чтобы шутки про веганов, которые едят одну траву, теряли популярность", – рассказывают организаторы.

Расписание мастер-классов смотрите в событии.

"Для нас важно показать, что растительная пища – это не только healthy-салатики для любителей детокс-диет, но и сытные, калорийные и вкусные блюда, а готовить их – не такая уж и большая морока", – объясняют в Vegan City.

Один из участников воркшопа – Владимир Евлах, бренд-повар Green 13 – поделился с нами авторскомим рецептом тофу.

Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом

Ингредиенты:

Помидоры – 100 грамм

Базилик свежий - 5 грамм

Чеснок – 1 грамм

Тофу -180 граммов

Оливковое масло – 10 грамм

Соевий соус – 10 граммов

Фото: Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом (пресс-служба)

Специи:

куркума - 1грам

паприка – 1 грамм

перец душистый – 1 грамм

Приготовление:

Помидоры (без кожуры) и базилик перебиваем в однородную массу блендером. Выливаем эту массу на сковороду, добавляем мелко нарезанный чеснок, соль, черный перец, оливковое масло. Нагреваем до кипения.

Маринуем тофу в специях и соевом соусе. Потом жарим его на гриль-сковороде с обеих сторон. Нарезаем его слайсами и поливаем соусом из томатов. Украшаем проростками.

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