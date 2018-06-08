Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом: повар поделился оригинальным веганским рецептом

Владимир Евлах рассказал, как приготовить вкусное и полезное веганское блюдо
В эти выходные проект Vegan City проведет бесплатный двухдневный воркшоп по веганской кулинарии. Торты, шашлыки и салаты будут готовить повара столичных веганских заведений.
"Сейтан – это одна из лучших ответов на вопрос, откуда веганы берут белок: в 100 граммах сейтана содержится 25 грамм белка (в курице, например, около 18 грамм). Очень хотим познакомить посетителей с этим продуктом, чтобы шутки про веганов, которые едят одну траву, теряли популярность", – рассказывают организаторы.
Расписание мастер-классов смотрите в событии.
"Для нас важно показать, что растительная пища – это не только healthy-салатики для любителей детокс-диет, но и сытные, калорийные и вкусные блюда, а готовить их – не такая уж и большая морока", – объясняют в Vegan City.
Один из участников воркшопа – Владимир Евлах, бренд-повар Green 13 – поделился с нами авторскомим рецептом тофу.
Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом
Ингредиенты:
Помидоры – 100 грамм
Базилик свежий - 5 грамм
Чеснок – 1 грамм
Тофу -180 граммов
Оливковое масло – 10 грамм
Соевий соус – 10 граммов
Фото: Жареный тофу с томатно-базиликовым соусом (пресс-служба)
Специи:
куркума - 1грам
паприка – 1 грамм
перец душистый – 1 грамм
Приготовление:
Помидоры (без кожуры) и базилик перебиваем в однородную массу блендером. Выливаем эту массу на сковороду, добавляем мелко нарезанный чеснок, соль, черный перец, оливковое масло. Нагреваем до кипения.
Маринуем тофу в специях и соевом соусе. Потом жарим его на гриль-сковороде с обеих сторон. Нарезаем его слайсами и поливаем соусом из томатов. Украшаем проростками.
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