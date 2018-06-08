Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Смажений тофу з томатно-базиліковим соусом: кухар поділився оригінальним веганським рецептом

STYLERЇжа        08.06.2018 - 15:11
Фото: Рецепт страви з сиру тофу (pixabay.com)
Фото: Рецепт страви з сиру тофу (pixabay.com)

Володимир Євлах розповів, як приготувати смачну і корисну веганську страву

Цими вихідними проект Vegan City проведе безкоштовний дводенний воркшоп з веганської кулінарії. Торти, шашлики і салати готуватимуть кухарі столичних веганських закладів.

"Сейтан – це одна з найкращих відповідей на питання, звідки вегани беруть білок: у 100 грамах сейтану міститься 25 грамів білка (у курці, наприклад, близько 18 грамів). Дуже хочемо познайомити відвідувачів із цим продуктом, щоб жарти про веганів, які їдять одну траву, втрачали популярність", – розказують організатори.

Розклад воркшопів дивіться у події.

"Для нас важливо показати, що рослинна їжа – це не тільки healthy-салатики для любителів детокс-дієт, а й ситні, калорійні і смачні страви, а готувати їх – не така вже й велика морока", – пояснюють у Vegan City.

Один із учасників воркшопу – Володимир Євлах, бренд-кухар Green 13 – поділився з нами авторським рецептом тофу.

Смаженний тофу з томатно-базиліковим соусом

Інгредієнти:

Томати – 100 грамів

Базилік свіжий - 5 грамів

Часник – 1 грам

Тофу -180 грамів

Оливкова олія – 10 грамів

Соевий соус – 10 грамів

Фото: Смаженний тофу з томатно-базиліковим соусом (прес-служба)

Спеції:

куркума - 1 грам

паприка – 1 грам

перець духмяний – 1 грам

Приготування:

Томати (без шкірки) та базилік перебиваємо в однорідну масу блендером. Виливаємо цю масу на пательню, додаємо дрібно нарізаний часник, сіль, чорний перець, оливкову олію. Нагріваємо до кипіння.

Маринуємо тофу в спеціях і соєвому соусі. Потім смажимо його на гриль-пательні з обох сторін. Нарізаємо його слайсами та поливаємо соусом з томатів. Прикрашаємо проростками.

Відео: Їстівні квіти (video.rbc.ua)

Що приготувати з полуниці: цікаві рецепти.

Турецька піца Піде: легкий рецепт від переможниці шоу МастерШеф 6 (відео) Оригінальний пісний рецепт: соєві стейки з прянощами
Теги: рецепт, вегетарианство
Соцмережа Facebook заблокувала українського художника за ілюстрації до ЧС в РФ
Киян попередили про зухвалої банди вуличних грабіжників (відео)
У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Лобода залишила новонароджену доньку і вирушила в Росію
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся