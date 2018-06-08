Смажений тофу з томатно-базиліковим соусом: кухар поділився оригінальним веганським рецептом

Володимир Євлах розповів, як приготувати смачну і корисну веганську страву

Цими вихідними проект Vegan City проведе безкоштовний дводенний воркшоп з веганської кулінарії. Торти, шашлики і салати готуватимуть кухарі столичних веганських закладів.

"Сейтан – це одна з найкращих відповідей на питання, звідки вегани беруть білок: у 100 грамах сейтану міститься 25 грамів білка (у курці, наприклад, близько 18 грамів). Дуже хочемо познайомити відвідувачів із цим продуктом, щоб жарти про веганів, які їдять одну траву, втрачали популярність", – розказують організатори.

Розклад воркшопів дивіться у події.

"Для нас важливо показати, що рослинна їжа – це не тільки healthy-салатики для любителів детокс-дієт, а й ситні, калорійні і смачні страви, а готувати їх – не така вже й велика морока", – пояснюють у Vegan City.

Один із учасників воркшопу – Володимир Євлах, бренд-кухар Green 13 – поділився з нами авторським рецептом тофу.

Смаженний тофу з томатно-базиліковим соусом

Інгредієнти:

Томати – 100 грамів

Базилік свіжий - 5 грамів

Часник – 1 грам

Тофу -180 грамів

Оливкова олія – 10 грамів

Соевий соус – 10 грамів

Фото: Смаженний тофу з томатно-базиліковим соусом (прес-служба)

Спеції:

куркума - 1 грам

паприка – 1 грам

перець духмяний – 1 грам

Приготування:

Томати (без шкірки) та базилік перебиваємо в однорідну масу блендером. Виливаємо цю масу на пательню, додаємо дрібно нарізаний часник, сіль, чорний перець, оливкову олію. Нагріваємо до кипіння.

Маринуємо тофу в спеціях і соєвому соусі. Потім смажимо його на гриль-пательні з обох сторін. Нарізаємо його слайсами та поливаємо соусом з томатів. Прикрашаємо проростками.

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