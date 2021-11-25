Как начать заниматься трейдингом комфортно? Обзор платформы Binomo

В наше время есть много различных вариантов получения дополнительного дохода онлайн. Но точно нужно выделить онлайн-трейдинг. Ошибочно считать, что трейдинг строится на случайности. Занятие этим делом требует финансовых знаний, опыта и надежную площадку.

Такой площадкой можно считать платформу Binomo. За семь лет работы эта платформа успела выйти на рынки 133 стран, получить перечень международных наград, а также обучить и позволить десяткам тысяч пользователей получать дополнительный доход онлайн. В этом материале мы подробно расскажем о причинах торговли на Binomo.

Что такое Binomo

Binomo — это современная онлайн платформа, которая предоставляет более 70 активов для трейдинга. Торговать на платформе могут как и опытные трейдеры, так и совсем начинающие. Компания предоставляет различные бесплатные материалы на своем официальном сайте для обучения торговле и инвестициям.

Услугами Binomo пользуются трейдеры из более чем 130 стран. Разумеется, что такое количество пользователей оставляют и свои отзывы о работе платформы. Среди преимуществ платформы указываются:

регулярные турниры;

выгодная партнерская программа;

бесплатное обучение и демо счет;

доступный порог входа в систему (сделки от 1 доллара) и т. д.

Негативные отзывы, если и присутствуют, то пишут их, чаще всего те, кто нарушил правила клиентского соглашения платформы.

Binomo — надежная торговая платформа?

Binomo – надежная платформа для торговли. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть сразу на несколько фактов:

Платформа Binomo является участником Международной финансовой комиссии – организации, защищающей интересы трейдеров. Эта организация страхует все сделки на 20 000 евро. С мая 2018 Binomo является членом категории "А" международной Финансовой Комиссии.

Binomo прошла аудит сервиса Verify My Trade, следящей за качеством услуг.

Платформа получила международные награды FE Awards и IAIR Awards

Большое количество позитивных отзывов от трейдеров на различных форумах.

Как зарегистрироваться на платформе

Для того чтобы начать пользоваться площадкой, необходимо пройти простую процедуру регистрации. Состоит она из нескольких шагов:

Зайти на сайт binomo.com. Нажать кнопки "Войти" и "Регистрация". Ввести данные электронной почты и пароль. Указать валюту счета (ее нельзя изменить в будущем). Прочитать и принять условия Клиентского соглашения. Активировать аккаунт, перейдя по ссылке из электронного письма.

После этого, вы можете войти в свой аккаунт и начать пользоваться платформой и ознакомиться с типами счетов на Binomo.

Всего их четыре вида:

Demo. Это первый счет, который становится доступным сразу после регистрации и предназначен для тренировки пользователя. На баланс зачисляются виртуальные $1000, которые нельзя вывести. Аккаунт позволяет также поучаствовать в бесплатном турнире Daily Free.

$1000, которые нельзя вывести. Аккаунт позволяет также поучаствовать в бесплатном турнире Daily Free. Standard. Аккаунт предназначен для реальной торговли. Доступ к нему открывается после пополнения счета на $10. Клиенту становятся доступны 40+ активов с доходностью до 85% при верном прогнозе, платные и бесплатные турниры.

Gold. Активируется после достижения суммы в $500 на депозите при постепенном пополнении. Аккаунт позволяет торговать 50+ активами с доходностью до 90% при верном прогнозе и предоставляет доступ к еженедельному кэшбэку до 5%.

VIP. Накопительный счет, доступный после общего депозита в $1000. Преимущества: более 60 активов, личный менеджер, страхование и возможность безрисковых сделок, а также кэшбэк до 10%.

Важно отметить, что для достижения счета Gold или VIP не нужно вносить четкую сумму в $500 или $1000 за один раз. Это общая сумма депозита (совокупная).

Обучение трейдингу

Как уже указывалось ранее, всем новичкам в трейдинге доступна большая библиотека обучающих материалов. Для этого созданы специальные разделы: Словарь Терминов, Help Center, Стратегии.

Особое внимание хочется обратить на вкладку "Стратегии". Этот раздел включает множество методов торговли в виде пошаговых инструкций. Они разделены по уровню умений трейдеров: от начинающих до профи.

Кроме этого, каждую стратегию можно протестировать на демо-счету. Это помогает понять, как она работает и выбрать комфортный для себя вариант реальной торговли. Однако стоит помнить, что ни одна из стратегий не может гарантировать успешный результат сделки.

Как начать торговать на Binomo

Чтобы понять, как получать дополнительный доход на платформе Binomo, нам нужно узнать, что такое FTT. Это краткосрочные финансовые операции, за которые трейдер получает процент от суммы сделки.

Процесс трейдинга на платформе не сложный:

Нужно выбрать интересующий вас актив. Указать время и сумму сделки. Сделать прогноз роста или падения цены актива на графике.

Пользователю нужно выбрать из двух показателей графика: пойдет он вверх, или вниз — все. Однако нужно помнить, что трейдинг - это не легко, нужно время, знания и определенные навыки, чтобы сделать прогноз и открыть сделку. За правильный прогноз можно получить до 90% от суммы сделки.

Минимальный депозит начинается от $10. В Украине пополнить счет на платформе можно с помощью нескольких сервисов:

Сервисы финансовых операций (Webmoney WMZ, Advcash);

Банковской карты (Mastercard, VISA);

Все способы пополнения депозита можно найти на странице "Касса" — "Внесение средств".

Для пополнения нужно выполнить простую операцию:

Зайти в раздел "Касса" — "Депозит" и выбрать удобный для вас способ внесения средств. Выбрать сумму и пополнить счет согласно инструкции платежной системы.

Вывод средств с платформы происходит через те же платежные средства, через которые трейдер пополнял свой счет. Начисления поступают в течение одного-трех дней, в зависимости от статуса счета и платежной системы. Иногда время вывода может увеличиться.

Финальный анализ платформы Binomo

Платформу Binomo можно считать надежной площадкой для дополнительного дохода онлайн. Из главных плюсов — возможность обучаться трейдингу, демо-счет для практики стратегий, многочисленные турниры и вариативность активов. Однако, стоит не забывать, что перед тем, как начать реальную торговлю, нужно хорошо освоить основы трейдинга и набраться опыта. Ведь трейдинг — это не про случайность. Также нужно помнить, что трейдинг может быть сопряжен с рисками.