Як почати займатися трейдингом комфортно? Огляд платформи Binomo

У наш час є багато різних варіантів отримання додаткового доходу онлайн. Але точно потрібно виділити онлайн-трейдинг. Помилково вважати, що трейдинг будується на випадковості. Заняття цією справою вимагає фінансових знань, досвіду і надійний майданчик.

Таким майданчиком можна вважати платформу Binomo. За сім років роботи ця платформа встигла вийти на ринки 133 країн, отримати перелік міжнародних нагород, а також навчити й дозволити десяткам тисяч користувачів отримувати додатковий дохід онлайн. У цьому матеріалі ми детально розповімо про причини торгівлі на Binomo.

Що таке Binomo

Binomo — це сучасна онлайн платформа, яка надає понад 70 активів для трейдингу. Торгувати на платформі можуть як і досвідчені трейдери, так і зовсім початківці. Компанія надає різні безплатні матеріали на своєму офіційному сайті для навчання торгівлі та інвестицій.

Послугами Binomo користуються трейдери з більш ніж 130 країн. Зрозуміло, що така кількість користувачів залишають і свої відгуки про роботу платформи. Серед переваг платформи вказуються:

регулярні турніри;

вигідна партнерська програма;

безкоштовне навчання і демо рахунок;

доступний поріг входу (угоди від 1 долара) тощо.

Негативні відгуки, якщо і присутні, то пишуть їх, найчастіше ті, хто порушив правила клієнтської угоди платформи.

Binomo — надійна торгова платформа?

Binomo — надійна платформа для торгівлі. Щоб переконатися в цьому, можна подивитися відразу на кілька фактів:

Платформа Binomo є учасником міжнародної фінансової комісії — організації, що захищає інтереси трейдерів. Ця організація страхує всі угоди на 20 000 євро. З травня 2018 Binomo є членом категорії "А" міжнародної фінансової комісії.

Binomo пройшла аудит сервісу Verify My Trade, що стежить за якістю послуг.

Платформа отримала міжнародні нагороди FE Awards та IAIR Awards

Велика кількість позитивних відгуків від трейдерів на різних форумах.

Як зареєструватися на платформі

Для того, щоб почати користуватися майданчиком, необхідно пройти просту процедуру реєстрації. Складається вона з декількох кроків:

Зайти на сайт binomo.com. Натиснути кнопки "увійти" і "реєстрація". Ввести дані електронної пошти та пароль. Вказати валюту рахунку (її не можна змінити в майбутньому). Прочитати й прийняти Умови клієнтської угоди. Активувати аккаунт, перейшовши за посиланням з електронного листа.

Після цього, ви можете увійти у свій аккаунт і почати користуватися платформою і ознайомитися з типами рахунків на Binomo.

Всього їх чотири види:

Demo. Це перший рахунок, який стає доступним відразу після реєстрації й призначений для тренування користувача. На баланс зараховуються віртуальні $1000, які не можна вивести. Аккаунт дозволяє також взяти участь в безкоштовному турнірі Daily Free.

$1000, які не можна вивести. Аккаунт дозволяє також взяти участь в безкоштовному турнірі Daily Free. Standard. Аккаунт призначений для реальної торгівлі. Доступ до нього відкривається після поповнення рахунку на $10. Клієнту стають доступні 40 + активів з прибутковістю до 85% при вірному прогнозі, платні і безкоштовні турніри.

Gold. Активується після досягнення суми в $500 на депозиті при поступовому поповненні. Аккаунт дозволяє торгувати 50+ активами з прибутковістю до 90% при вірному прогнозі й надає доступ до щотижневого кешбеку до 5%.

VIP. Накопичувальний рахунок, доступний після загального депозиту в $1000. Переваги: понад 60 активів, особистий менеджер, страхування і можливість безризикових угод, а також кешбек до 10%.

Важливо відзначити, що для досягнення рахунку Gold або VIP не потрібно вносити чітку суму в $500 або $1000 За один раз. Це загальна сума депозиту (сукупна).

Навчання трейдингу

Як вже зазначалося раніше, всім новачкам в трейдингу доступна велика бібліотека навчальних матеріалів. Для цього створені спеціальні розділи: словник термінів, Help Center, Стратегії.

Особливу увагу хочеться звернути на вкладку "Стратегії". Цей розділ включає безліч методів торгівлі у вигляді покрокових інструкцій. Вони розділені за рівнем умінь трейдерів: від початківців до профі.

Крім цього, кожну стратегію можна протестувати на демо-рахунку. Це допомагає зрозуміти, як вона працює і вибрати комфортний для себе варіант реальної торгівлі. Однак варто пам'ятати, що жодна зі стратегій не може гарантувати успішний результат угоди.

Як почати торгувати на Binomo

Щоб зрозуміти, як отримувати додатковий дохід на платформі Binomo, нам потрібно дізнатися, що таке FTT. Це короткострокові фінансові операції, за які трейдер отримує відсоток від суми угоди.

Процес трейдингу на платформі не складний:

Потрібно вибрати актив, що вас цікавить. Вказати час і суму угоди. Зробити прогноз зростання або падіння ціни активу на графіку.

Користувачеві потрібно вибрати з двох показників графіка: піде він вгору, або вниз — все. Однак потрібно пам'ятати, що трейдинг — це не легко, потрібен час, знання і певні навички, щоб зробити прогноз і відкрити угоду. За правильний прогноз можна отримати до 90% від суми угоди.

Мінімальний депозит починається від $10. В Україні поповнити рахунок на платформі можна за допомогою декількох сервісів:

Сервіси фінансових операцій (Webmoney WMZ, Advcash);

Банківської картки (Mastercard, VISA);

Всі способи поповнення депозиту можна знайти на сторінці "Каса" — "внесення коштів".

Для поповнення потрібно виконати просту операцію:

Зайти в розділ "Каса" — "Депозит" і вибрати зручний для вас спосіб внесення коштів. Вибрати суму і поповнити рахунок згідно з інструкцією платіжної системи.

Виведення коштів з платформи відбувається через ті ж платіжні засоби, через які трейдер поповнював свій рахунок. Нарахування надходять протягом одного-трьох днів, залежно від статусу рахунку та платіжної системи. Іноді час виведення може збільшитися.

Фінальний аналіз платформи Binomo

Платформу Binomo можна вважати надійним майданчиком для додаткового доходу онлайн. З головних плюсів — можливість навчатися трейдингу, демо-рахунок для практики стратегій, численні турніри і варіативність активів. Однак, варто не забувати, що перед тим, як почати реальну торгівлю, потрібно добре освоїти основи трейдингу і набратися досвіду. Адже трейдинг — це не про випадковість. Також потрібно пам'ятати, що трейдинг може бути пов'язаний з ризиками.