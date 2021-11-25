Как начать заниматься трейдингом комфортно? Обзор платформы Binomo

В наше время есть много различных вариантов получения дополнительного дохода онлайн. Но точно нужно выделить онлайн-трейдинг. Ошибочно считать, что трейдинг строится на случайности. Занятие этим делом требует финансовых знаний, опыта и надежную площадку.
Такой площадкой можно считать платформу Binomo. За семь лет работы эта платформа успела выйти на рынки 133 стран, получить перечень международных наград, а также обучить и позволить десяткам тысяч пользователей получать дополнительный доход онлайн. В этом материале мы подробно расскажем о причинах торговли на Binomo.
Binomo — это современная онлайн платформа, которая предоставляет более 70 активов для трейдинга. Торговать на платформе могут как и опытные трейдеры, так и совсем начинающие. Компания предоставляет различные бесплатные материалы на своем официальном сайте для обучения торговле и инвестициям.
Услугами Binomo пользуются трейдеры из более чем 130 стран. Разумеется, что такое количество пользователей оставляют и свои отзывы о работе платформы. Среди преимуществ платформы указываются:
Негативные отзывы, если и присутствуют, то пишут их, чаще всего те, кто нарушил правила клиентского соглашения платформы.
Binomo – надежная платформа для торговли. Чтобы убедиться в этом, можно посмотреть сразу на несколько фактов:
Для того чтобы начать пользоваться площадкой, необходимо пройти простую процедуру регистрации. Состоит она из нескольких шагов:
После этого, вы можете войти в свой аккаунт и начать пользоваться платформой и ознакомиться с типами счетов на Binomo.
Всего их четыре вида:
Важно отметить, что для достижения счета Gold или VIP не нужно вносить четкую сумму в $500 или $1000 за один раз. Это общая сумма депозита (совокупная).
Как уже указывалось ранее, всем новичкам в трейдинге доступна большая библиотека обучающих материалов. Для этого созданы специальные разделы: Словарь Терминов, Help Center, Стратегии.
Особое внимание хочется обратить на вкладку "Стратегии". Этот раздел включает множество методов торговли в виде пошаговых инструкций. Они разделены по уровню умений трейдеров: от начинающих до профи.
Кроме этого, каждую стратегию можно протестировать на демо-счету. Это помогает понять, как она работает и выбрать комфортный для себя вариант реальной торговли. Однако стоит помнить, что ни одна из стратегий не может гарантировать успешный результат сделки.
Чтобы понять, как получать дополнительный доход на платформе Binomo, нам нужно узнать, что такое FTT. Это краткосрочные финансовые операции, за которые трейдер получает процент от суммы сделки.
Процесс трейдинга на платформе не сложный:
Пользователю нужно выбрать из двух показателей графика: пойдет он вверх, или вниз — все. Однако нужно помнить, что трейдинг - это не легко, нужно время, знания и определенные навыки, чтобы сделать прогноз и открыть сделку. За правильный прогноз можно получить до 90% от суммы сделки.
Минимальный депозит начинается от $10. В Украине пополнить счет на платформе можно с помощью нескольких сервисов:
Все способы пополнения депозита можно найти на странице "Касса" — "Внесение средств".
Для пополнения нужно выполнить простую операцию:
Вывод средств с платформы происходит через те же платежные средства, через которые трейдер пополнял свой счет. Начисления поступают в течение одного-трех дней, в зависимости от статуса счета и платежной системы. Иногда время вывода может увеличиться.
Платформу Binomo можно считать надежной площадкой для дополнительного дохода онлайн. Из главных плюсов — возможность обучаться трейдингу, демо-счет для практики стратегий, многочисленные турниры и вариативность активов. Однако, стоит не забывать, что перед тем, как начать реальную торговлю, нужно хорошо освоить основы трейдинга и набраться опыта. Ведь трейдинг — это не про случайность. Также нужно помнить, что трейдинг может быть сопряжен с рисками.