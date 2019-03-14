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ЧП в киевском метро: движение поездов остановили

STYLERПроисшествия    14.03.2019 - 09:29
ЧП в киевском метро: движение поездов остановили
ЧП в метро Киева (иллюстративное фото)

Из-за ЧП на "Левобережной" движение поездов было остановлено

В киевском метро случилось ЧП - на станции "Левобережная" пассажир упал под поезд. Инцидент произошел в четверг, 14 марта, в час пик - около 08:10.

Из-за чрезвычайного происшествия движение поездов на "красной" ветке было приостановлено на несколько минут. По предварительным данным, горе-пассажир не пострадал. При этом причина, которая повлекла за собой падение на рельсы, уточняется правоохранительными органами.

ЧП в киевском метро: движение поездов остановили

Станция метро "Левобережная" (фото: wikipedia.org)

"Мужчина был обнаружен на железнодорожных путях, он не пострадал, его передали сотрудникам полиции. Сейчас обстоятельства выясняются", - рассказала советник начальника "Киевского метрополитена" Наталья Макогон.

Официально же в метрополитене пока никак не прокомментировали этот неприятный инцидент.

ЧП в киевском метро: движение поездов остановили

Метро Киева (фото: РБК-Украина)

Добавим, что на данный момент движение поездов метрополитена полностью восстановлено.

Ранее мы писали о том, что недавно в метро Харькова в один день обнаружили сразу два трупа

Напомним, что в Киеве на станции метро "Площадь Льва Толстого" начался ремонт.

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