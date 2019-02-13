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"Поцеловался" с подземным переходом: жуткое ДТП в Киеве

STYLERПроисшествия    13.02.2019 - 09:22

Видео: YouTube/"Информатор"

В Киеве автомобиль Мицубиси вместе с пассажирами влетел на полной скорости в подземный переход. Подробности ДТП сообщает "Информатор".

Авария произошла поздно вечером во вторник, 12 февраля, на пересечении проспекта Космонавта Комарова и бульвара Вацлава Гавела.

Как рассказал водитель автомобиля Митцубиси, на перекрестке он не справился с управлением, так как было скользко, вылетел на тротуар и влетел в строение подземного пешеходного перехода. Пассажир, который был в машине, сильно пострадал. Его госпитализировали с травмами разной степени тяжкости.

Водитель Митцубиси не пострадал, но полицейские, которые прибыли на вызов, рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП автомобиль сильно поврежден – передняя часть разбита из-за столкновения с опорой перехода. Вход в подземный переход также разбит – вся облицовочная плитка осыпалась на тротуар.

 

Фото: Автомобиль влетел в подземный переход (kiev.informator.ua)

Патрульная полиция и следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет детали.

Напомним, ранее мы писали о том, что грузовик McDonald’s раскромсал легковушку под Днепром.

А также рассказывали о том, что в Борисполе в ходе полицейской погони произошло смертельное ДТП. В автомобиле, который скрывался от полиции, обнаружили боеприпасы.

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