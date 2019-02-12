Смертельное ДТП под Днепром: грузовик McDonald’s раскромсал легковушку (видео 18+)

Видео: YouTube / informator.ua

В Днепропетровской области во вторник, 12 февраля, произошло сметрельное дорожно-транспортное происшествие - грузовик Scania сбил автомобиль Opel, в результате чего погибли два человека. Как сообщает "Информатор", скончались 69-летний и 37-летний мужчины, которые ехали в легковушке, водитель фуры не пострадал.

Авария произошла на трассе Н-08 недалеко от Запорожской области.

Отмечается, что Opel двигался навстречу большегрузу McDonald’s, и в определенный момент водитель потерял контроль над управлением - авто вылетело на встречную полосу, что и привело к столкновению.

Фото: dp.informator.ua

От сильного удара водителя и пассажира легковушки выбросило на проезжую часть.

На месте ДТП работают правоохранители.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц).

Фото: dp.informator.ua

Как сообщалось ранее, 10 февраля в Киевской области в селе Скибин микроавтобус Renault Trafic сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу по неосвещаемому переходу. Молодой человек скончался на месте ДТП. Полиция разыскала и задержала правонарушителя, в его крови было обнаружено 1,2 промилле.

Мы также писали о том, что в сети появилось фото и видео аварии, которая произошла 8 февраля в Виннице около Западного автовокзала, в результате которой погибло три иностранца.