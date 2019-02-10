Смертельное ДТП под Киевом: автобус переехал парня на переходе (шокирующее видео)

Видео: YouTube / informator.ua

В Киевской области в селе Скибин произошла жуткая авария, в результате которой погиб 22-летний местный житель. Как сообщает "Информатор", микроавтобус Renault Trafic, двигаясь со стороны Чернигова в сторону Броваров, совершил наезд на парня, который переходил дорогу по неосвещаемому пешеходному переходу. Молодой человек скончался на месте ДТП.

Трагедия произошла около половины пятого утра 10 февраля.

Отмечается, что водитель, сбивший человека, скрылся с места происшествия.

Фото: kiev.informator.ua

Очевидцы инцидента сообщили в полицию и самостоятельно принялись преследовать микроавтобус.

Через некоторое время водителя удалось задержать - им оказался мужчина 1986 года рождения.

В настоящее время следствие устанавливает все детали ДТП.

На месте трагедии работают патрульные, медики и следственно-оперативная группа.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Как сообщалось ранее, 10 февраля рано утром Porsche Cayenne с мигалками и номерами правоохранителей устроил ДТП, пытаясь сбежать от преследующего его автомобиля полиции.

Мы также публиковали фото и видео аварии, которая произошла 8 февраля в Виннице около Западного автовокзала, в результате которой погибло три иностранца.

Напомним, недавно суд в Полтаве вынес решение относительно другого резонансного дела - полтавской "мажорки", которая сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе в ноябре 2018 года.