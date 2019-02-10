В Киеве Cayenne с мигалкой устроил гонки с полицией: подробности инцидента

Видео: YouTube/Информатор

В субботу, 10 февраля, в 4:30 утра Porsche Cayenne с мигалками и номерами правоохранителей устроил ДТП, пытаясь сбежать от преследующего его автомобиля полиции, сообщает "Информатор".

Патрульная полиция заметила автомобиль, проскочивший на красный свет на улице Бассейная. На требование правоохранителей водитель не отреагировал и начал скрываться, при этом неоднократно нарушая ПДД, проезжая на красный свет.

Преследование продолжилось до ст. метро "Кловская", где патрульный автомобиль заметил на обочине разбитый Suzuki и тот самый Cayenne, который занесло на повороте. От сильнейшего удара Suzuki развернуло - автомобиль отлетел на 15 метров.

Полиция обнаружила специальные синие номерные знаки на Cayenne и мигалку под лобовым стеклом, частота блика которой, как оказалось, не совпадает с частотой оперативного транспорта.

К большому везению, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали только автомобили. После аварии водитель сразу же снял синие номера и заменил их на обычные.

Выяснилось также, что за мигалку на владельца авто ранее уже составлялся админпротокол, а спецномера ему не принадлежат.

Заметим, что алкоголя в крови псевдокопа обнаружено не было.

К слову, мать одной из жертв резонансного ДТП в Харькове, которое спровоцировала Алена Зайцева, недавно сделала громкое заявление.

А недавно суд в Полтаве вынес решение относительно другого резонансного дела - полтавской "мажорки", которая сбила 15-летнего подростка на пешеходном переходе в ноябре 2018 года.

Мы также публиковали фото и видео аварии, которая произошла 8 февраля в Виннице около Западного автовокзала, в результате которой погибло три иностранца.

Видео: РБК-Украина