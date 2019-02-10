Ради сына: мать жертвы Зайцевой ошарашила заявлением

Алена Зайцева (фото: УНИАН)

Женщина говорит, что будет до конца бороться за справедливость

Мать погибшего в ДТП в Харькове на Сумской, на недавно прошедшем судебном заседании сказала, что не верит в раскаяние Алены Зайцевой и никогда не простит ту, которая забрала жизнь ее единственного сына. Об этом написал юрист Дмитрий Марцонь на своей странице в Facebook.

Адвокат пишет, что восхищается силой духа людей, чье горе просто невозможно осознать.

Жительница Харькова Светлана Винниченко, потерявшая в аварии своего единственного сына Александра Евтеева рассказывает, что такие как Зайцева, никогда не поймут, таких как она и другие жертвы того страшного ДТП.

По словам женщины, ее сын вместе с женой и сестрой в тот роковой день возвращались домой "после того как отпахали на работе целый день". А вто время Алена Зацева второй день праздновала день рождения своей подруги Марины Ковалевой - они пили, гуляли, употребляли наркотики.

"На следующий день проснулись в 12 часов, позавтракали в одном кафе, потом подкрепились в 16 в ресторане и ехали вечером в другой ресторан. В рабочий день... Такие люди как Зайцева никогда нас не поймут. Мы разные", - рассказывает женщина.

Светлана вспоминает, что когда Зайцева сидела напротив нее в суде, она не смотрела на нее, а, "как та собачка постоянно смотрела в рот своему адвокату чтобы спасти себя".

Зайцева - это продукт плохого воспитания, неконтролируемых финансов и полной вседозволенности, - заявляет Светлана. Она требует наказания не ради мести, а ради памяти своего сына, чтобы такого горя не знали другие матери.

Светлана Винниченко вместе с сыном Александром Евтеевым (фото: facebook.com/Marzoniavvocato)

Пользователи сети поддержали Светлану, они пожелали ей сил и терпения, чтобы дойти до конца в этом нелегком деле.

"Это Мама с большой буквы,терпения Вам, и Божьего благословения. Дай Бог Вам силы", - пожелала Любовь Чубарь.

"Это не просто мама, это сильная духом мама! Согласна с каждым ее словом. Жизненных сил Вам, я знаю о чем говорю", - восхитилась Виктория Кравчук.

"Я не верю в эту страну и не буду верить до тех пор, пока таким как Зайцева не объявили смертный приговор", - возмутилась Надежда Шевченко.

Скриншот комментариев: facebook.com/Marzoniavvocato

Следующее заседание по делу должно состояться 11 февраля 2019 года в 14:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что Елене Зайцевой и Геннадию Дронову продлили срок пребывания под стражей без внесения залога до 4 апреля.

Ранее сообщалось, что в суд наконец появилась нарколог Елена Федирко, которая делала анализ на содержание запрещенных веществ в крови Зайцевой после ДТП.

А недавно Октябрьский суд в Полтаве вынес решение относительно другого резонансного дела - полтавской "мажорки", которая сбила 15-летнего велосипедиста Артема Левченко на пешеходном переходе в ноябре 2018 года.